فيلا: كنت قريبًا جدًا من الانضمام لبرشلونة

اللاعب المكسيكي متألق في الدوري الأمريكي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال كارلوس فيلا مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي أنه كان قريبًا جدًا من ارتداء قميص برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

ودخل البارسا انتقالات يناير 2019 باحثًا عن مهاجم يُعوض به رحيل منير الحدادي وإصابة لويس سواريز، وقد ارتبط بالعديد من الأسماء بينها فيلا لكنه اختار في النهاية لاعب ساسولو كيفن برينس بواتينج.

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ولم يلعب اللاعب الغاني سوى 4 مباريات مع البارسا، فيما أمضى فيلا الخريف يستعد لموسمه الثاني في الدوري الأمريكي بعدما أبهر الجميع في موسمه الأول بإحراز 14 هدفًا وصناعة 13.

فيلا عاد للحديث عن كواليس تلك الفترة قائلًا "كنت قريبًا حقًا من الانضمام للبارسا. كنت أستمتع بالشهر الثاني من العطلة، وفجأة تحدث معي وكيلي هاتفيًا وقال "انظر، برشلونة يطلبك، يريدون منك اللعب لهم 4 أشهر ثم العودة للدوري الأمريكي"".

أضاف "وافقت على الفور، لم أهتم بالمال أو أي شيء آخر. سأبدأ التدريب من الغد، فقط أمهلوني أسبوعين لأصبح جاهزًا من الناحية البدنية. برشلونة ومثله ريال مدريد فرق لا يمكن أن تقول لها لا. لو الأمر يعود لي فقط، لكنت انضممت لهم بالطبع".

يُذكر أن فيلا يُواصل تألقه في الدوري الأمريكي للموسم الثاني، إذ أحرز 27 هدفًا وبات يُهدد رقم جوزيف مارتينيز الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد والبالغ 31 هدفًا.