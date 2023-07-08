سوق الانتقالات: ما هي أغلي الصفقات ميركاتو صيف 2023؟

تعرف على أغلي صفقات ميركاتو صيف 2023...

تشهد البطولات المختلفة في الفترة الحالية، سوق انتقالات صيفي ساخن للغاية، فتسعى العديد من الفرق لتدعيم صفوفها بالعديد من اللاعبين المميزين.

وبحسب التقارير الصحفية، فإننا ننتظر العديد من الصفقات القوية والمثيرة هذا الموسم، ولعل بطلها يصبح كيليان مبابي، الذي توترت علاقته مع باريس سان جيرمان، واقترب من الخروج من صفوف الفريق الباريسي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على أغلى صفقات ميركاتو صيف 2023.

ما هي أغلي صفقة في ميركاتو صيف 2023؟

يتصدر جود بيلينجهام، قائمة أغلي صفقات ميركاتو صيف 2023، بعد انضمامه إلى ريال مدريد من بوروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو، ويأتي بعده ثنائي الدوري الإنجليزي كاي هافيرتس من تشيلسي إلى آرسنال، ودومينيك سوبوسلاي من لايبزيج إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو.