سوق الانتقالات: ما هي أغلي الصفقات ميركاتو صيف 2023؟

بلال محمد
Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Jude Bellingham, Mason Mount GFXGoal / Social
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تعرف على أغلي صفقات ميركاتو صيف 2023...

تشهد البطولات المختلفة في الفترة الحالية، سوق انتقالات صيفي ساخن للغاية، فتسعى العديد من الفرق لتدعيم صفوفها بالعديد من اللاعبين المميزين.

وبحسب التقارير الصحفية، فإننا ننتظر العديد من الصفقات القوية والمثيرة هذا الموسم، ولعل بطلها يصبح كيليان مبابي، الذي توترت علاقته مع باريس سان جيرمان، واقترب من الخروج من صفوف الفريق الباريسي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على أغلى صفقات ميركاتو صيف 2023.

ما هي أغلي صفقة في ميركاتو صيف 2023؟

يتصدر جود بيلينجهام، قائمة أغلي صفقات ميركاتو صيف 2023، بعد انضمامه إلى ريال مدريد من بوروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو، ويأتي بعده ثنائي الدوري الإنجليزي كاي هافيرتس من تشيلسي إلى آرسنال، ودومينيك سوبوسلاي من لايبزيج إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو.

اللاعبانتقل منانتقل إلىقيمة الصفقة
جود بيلينجهامبوروسيا دورتموندريال مدريد103 مليون يورو
دومينيك سوبوسلايلايبزيجليفربول70 مليون يورو
كاي هافيرتستشيلسيآرسنال70 مليون يورو
ماسون ماونتتشيلسيمانشستر يونايتد64.2 مليون يورو
ساندرو توناليميلاننيوكاسل يونايتد64 مليون يورو
كريستوفر نكونكولايبزيجتشيلسي60 مليون يورو
مانويل أوجارتيسبورتينج لشبونةباريس سان جيرمان60 مليون يورو
روبين نيفيشوولفرهامبتونالهلال55 مليون يورو
جايمس ماديسونليستر سيتيتوتنهام46.3 مليون يورو
أليكسيس ماك أليستربرايتونليفربول42 مليون يورو
بيدرو بوروسبورتينج لشبونةتوتنهام40 مليون يورو

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