من هو مينامينو؟ جوكر سالزبورج ومنافس صلاح وماني الجديد في ليفربول
قام الياباني تاكومي مينامينو بخطوة هائلة في مسيرته الكروية، بالانتقال من فريقه ريد بول سالزبورج النمساوي إلى العملاق الإنجليزي متصدر البريميرليج وبطل دوري أبطال أوروبا " ليفربول ".
الألماني يورجن كلوب فاجأ الجميع بالتحرك لضم صانع الألعاب صاحب الـ24 عامًا، إذ كان فريقه قد ارتبط بعدد من الأسماء اللامعة في كرة القدم وعلى رأسهم تيمو فيرنر، لكن المدرب اختار ذلك الشاب الموهوب من الدوري النمساوي ليُعزز به كتيبة الريدز في سوق الانتقالات الشتوي القادم.
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مينامينو لفت الأنظار بأدائه الممتاز مع سالزبورج هذا الموسم في دوري الأبطال ، وقد كان الفريق قريبًا من التأهل لدور المجموعات لكنه خسر مباراته الحاسمة أمام ليفربول في النمسا ليخرج ويتحول مساره تجاه الدوري الأوروبي.
جول يُقدم لكم كل ما يلزمكم معرفته حول لاعب ليفربول وزميل محمد صلاح الجديد.
من هو تاكومي مينامينو؟
مينامينو هو لاعب ياباني وُلد عام 1995 في مدينة إيزوميسانو اليابانية، وقد بدأ مسيرته الكروية مع شباب سيريزو أوساكا قبل أن يصعد للفريق الأول عام 2014 ويلعب بجانب النجم دييجو فورلان في الدوري الياباني.
انتقل في يناير 2015 إلى أوروبا وتحديدًا للنمسا حيث ارتدى قميص ريد بول سالزبورج مقابل بلغ لم يصل المليون يورو، وكان العقد في البداية حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.
بدأ مينامينو مسيرته مع فريقه الجديد في الـ14 من فبراير ضد فريق فينر نيوشتادت في الدوري النمساوي، وبدأ مسيرته الأوروبية في مباراة الإياب ضد فياريال في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.
انتهى موسم 2014-2015 وكان مينامينو قد لعب 17 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، وزاد العدد في الموسم التالي إلى 40 مباراة و13 هدفًا.
نجح اللاعب الياباني في تثبيت أقدامه مع فريقه النمساوي الجديد وأصبح أحد عناصره الأساسية والمهمة، وقد بلغ عدد مبارياته معه حتى الآن 199 مباراة سجل خلالهم 66 هدفًا وصنع 46.
على الصعيد الدولي، بدأ مينامينو مبكرًا تمثيل بلاده، إذ لعب مع منتخب الناشئين كأس العالم تحت 17 عامًا، وكانت مباراته الأولى مع المنتخب الأول بعد انتقاله للنمسا بعدة أشهر وتحديدًا في 13 أكتوبر 2015 أمام إيران وديًا، وبعدها لعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد 2016.
ما هي الأندية التي لعب لها مينامينو؟
كما أسلفنا، لعب الياباني الشاب مع سيريزو أوساكا في اليابان وريد بول سالزبورج في النمسا، ولم يلعب لأي فريق غيرهما.
|
الفريق
|
الفترة
|
المباريات
|
الأهداف
|
سيريزو أوساكا - اليابان
|
2012 - 2014
|
85
|
17
|
ريد بول سالزبورج - النمسا
|
2015 - 2019
|
199
|
64
ما هو مركز مينامينو في أرض الملعب؟
اللاعب الملقب بنيمار اليابان يُلقب أيضًا بالجوكر، ذلك لقدرته شغل جميع مراكز المنظومة الهجومية وبغض النظر عن طريقة اللعب المتبعة.
إذ يُجيد الياباني اللعب كصانع لعب وجناح أيمن وأيسر ومهاجم متحرك ومهاجم متمركز بطريقة المهاجم الوهمي، ويُجيد كذلك اللعب في يمين أو يسار الوسط.
وقد خاض مينامينو 84 مباراة كجناح أيسر وهو مركزه المفضل، سجل بهم 22 هدفًا وصنع 13، ولعب 49 مباراة كجناح أيمن سجل خلالهم 16 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.
ولعب 42 مباراة كمهاجم وقد سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 7 أهداف، فيما لعب 35 مباراة في مركز صانع اللعب وسجل خلالهم 12 هدفًا وصنع 7.
ولعب 12 مباراة في مركز المهاجم المتحرك وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3، وأخيرًا لعب قليلًا في الوسط سواء في الجانب الأيمن أو الأيسر، بواقع 10 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.
كيف سيلعب مينامينو مع ليفربول؟
يُدرك يورجن كلوب دون شك أن مينامينو سيمنحه الكثير من الخيارات على أرض الملعب، وسيمنحه كذلك الفرصة للعب بعدة طرق لعب مختلفة وسيسمح له أن يخرج قليلًا من عباءة 4-3-3 والتحول أحيانًا إلى 4-2-3-1.
المتوقع أن يلعب كلوب 4-2-3-1 ويستخدم مينامينو في مركز صناعة اللعب خلف المهاجم فيرمينيو وبين الجناحين ساديو ماني ومحمد صلاح، وسيتبادل المراكز مع زملائه الثلاثة لقدرته اللعب في كل المراكز الهجومية.
مينامينو كذلك قد يتواجد على مقاعد البدلاء ويكون البديل الممتاز لأي من الثلاثي الأمامي، هذا في حال واصل كلوب اللعب بطريقة 4-3-3.
وقد يُستخدم صاحب الـ24 عامًا كذلك في خط الوسط أحيانًا، وقد يلعب جناح صريح في 4-4-2 أو مهاجم متحرك في 3-5-2.
كما نلحظ، مينامينو سيمنح كلوب خيارات عديدة ومرونة هائلة في استخدامه ولذا هو إضافة هائلة خاصة مع صُغر سنه وتجربته الممتازة في أوروبا وسعره المناسب جدًا.
كيف ساهم نابي كيتا في انتقال مينامينو إلى ليفربول؟
مينامينو .. هل يعني رحيل صلاح أو ماني؟
كثر الحديث في الإعلام هذا الموسم عن رحيل ماني أو صلاح أو كليهما عن ليفربول، خاصة مع العروض القوية القادمة سواء من ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، أو نتيجة ما أثير في الإعلام حول توتر علاقة اللاعبين معًا لصراعهما على الأفضلية في آنفيلد وإنجلترا والأهم أفريقيا.
وجود مينامينو قد يكون الخطوة الأولى لأحد اللاعبين لخارج الآنفيلد، خاصة إن تألق اللاعب الياباني ونجح في إحراج كلوب وفرض نفسه على التشكيل الأساسي لليفربول.
هنا سيكون الحل أمام المدرب الألماني إما تغيير طريقة اللعب لتستوعب الرباعي معًا أو التضحية بأحد اللاعبين ووضعه على مقاعد البدلاء وهذا القرار والاختيار لن يكون سهلًا أبدًا.
مع كل هذا، علينا ألا نتجاهل حقيقة أن بيع نجم مثل صلاح أو ماني بمبلغ كبير جدًا وتعويضه بلاعب شاب بقيمة 7.5 مليون يورو هو نجاح اقتصادي ومالي هائل للفريق الإنجليزي ومدربه الألماني.
عمومًا، نيمار الياباني الوحيد القادر على الإجابة على هذه الأسئلة، وذلك بمردوده داخل الملعب وكيفية انسجامه مع البريميرليج ودوري أبطال أوروبا خاصة للفارق الضخم بينهما وبين الدوري النمساوي، وكذلك تعامله مع الضغوطات المختلفة والقوية بارتداء قميص الريدز.