ما هو سعر نيمار؟ وما قيمة الشرط الجزائي في عقده مع باريس سان جيرمان؟

مع محاولات برشلونة كم يحتاج الفريق من المال لإغراء باريس سان جيرمان لبيع نجمه الذي ضمه مقابل 222 مليون يورو؟ وجعله الأغلى في التاريخ

منذ انتقال نيمار بصفقة قياسية من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، انتشرت التقارير حول احتمالية عودته إلى إسبانيا.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بصفقة مذهلة بقيمة 222 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني / 242 مليون دولار) إلى فرنسا عندما قام باريس بسداد الشرط الجزائي للكامب نو، وهو أكثر من ضعف أعلى صفقة من قبل، والتي كانت في ذلك الوقت ضربة لصفقة مانشستر يونايتد البالغة 105 ملايين يورو بضم بول بوجبا من يوفنتوس.

واجه نيمار نجاحات وصعوبات منذ إتمام انتقاله، وعلى الأخص إصابته في القدم التي أبعدته في ذروة موسم 2017-18، مما تسبب في غيابه عن دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وأثر على قدرته على الظهور بمستواه الحقيقي في كأس العالم 2018 مع البرازيل.

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ومع ذلك، فقد سجل 45 هدفاً للفريق الباريسي وأضاف 25 تمريرة حاسمة في 50 مباراة.

لا يزال أحد أكثر اللاعبين شهرة في اللعبة، مع شائعات تربطه باستمرار بالعودة إلى برشلونة، وبحسب مصادر لجول أنه مستعد لفرض العودة إلى الكامب نو في ظل ظروف معينة، على الرغم من أن أندريس إنييستا قال إنه لا يستطيع رؤيته ذلك يحدث.

لكن ما هو سعر نيمار وما قيمة الشرط الجزائي في عقده الممتد حتى 2022؟

ما هو الشرط الجزائي في عقد نيمار؟

نيمار ليس لديه شرط جزائي في عقده مع باريس سان جيرمان.

يجب أن يكون لكل لاعب في إسبانيا شرط جزائي في عقده، لكن العكس هو الصحيح في فرنسا، والواقع أنه من غير القانوني إدراج مثل هذه الشروط في العقود.

من الممكن أن يكون لديه اتفاق مع مجلس إدارة باريس للسماح له بالمغادرة إذا تم تفعيل بعض الشروط، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن مثل هذا الاتفاق ليس ملزماً قانونياً.

ما هو سعر نيمار؟

بعد الحصول على توقيع نيمار مقابل 222 مليون يورو، سيكون باريس سان جيرمان متحفظًا للسماح للاعب بالذهاب بأي سعر أقل من هذه القيمة، خاصة وأن أدائه على أرض الملعب لم يفعل الكثير لتبرير أي انخفاض في سعره.

بعيداً عن ذلك، لا يزال سلعة تسويقية قيمة لأبطال الدوري الفرنسي، على الرغم من مدى أهمية عدم الكشف عنها حتى يتم نشر النتائج المالية من الموسم الماضي.

قيمة البرازيلي في ترانسفير ماركت حوالي 180 مليون يورو، ولكن يبدو من غير المحتمل أن يقوم باريس سان جيرمان ببيعه بهذا الرقم ما لم يكن تحت الضغط.

في غضون ذلك، يعتقد مرصد CIES، الذي صنف قيمة نقل جميع لاعبي كرة القدم في الدوريات الكبرى من خلال خوارزمية تمثل مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك العمر والإنتاج والدوري الحالي والعقد، يعتقد أنه ثالث أغلى لاعب خلف زميله كيليان مبابي وهاري كين بـ 197.1 مليون يورو.

كانت هناك تقارير في الصيف الماضي تفيد بأن ريال مدريد كان يسعى لتقديم عرض بقيمة 300 مليون يورو للاعب سانتوس السابق. يبدو هذا الرقم بعيد المنال إلى حد ما، على الرغم من أنه من المرجح أن يجعل مثل هذا المبلغ الضخم الباريسيين يفكرون في التخلي عنه.

في نهاية المطاف، فإن قيمة اللاعب هي فقط ما ترغب الأندية في شرائه من أجله وبنفس القدر من الأهمية، بكم سيبيعه باريس سان جيرمان.

ما لم يحصل فريق توماس توخل على مبلغ لا يصدق أو يفوز بدوري أبطال أوروبا، فمن غير المحتمل أن يوافق على تركه.