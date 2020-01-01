من هو دييجو بيروتي؟ صديق صلاح المرشح للانضمام للدوري السعودي

خرجت أخبار في الأيام القليلة الماضية أشارت إلى أن دييجو بيروتي نجم روما قريب من الانضمام للشباب السعودي مع بداية سوق الانتقالات ميركاتو صيف 2020

أحمد رضوان | تويتر

أصبح الدوري السعودي في السنوات الأخيرة قبلة لعدد من اللاعبين الأجانب، خاصةً بعد تطوره الموسم الماضي وزيادة عدد المحترفين.

كان لاعبو كرة القدم في السابق يفضلون التوجه إلى الدوري الأمريكي أو الدوريات المشابهة للدوريات الأوروبية مع بداية انتهاء مسيرتهم، لكن مؤخرًا أصبحت منطقة الخليج منافسة لدوري الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الدور.

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لكن منذ عامين انضم للدوري السعودي بعض نجوم الدوريات العالمية لديهم ما يقدموه، على غرار سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميز ثنائي الهلال الذي سبق له اللعب ليوفنتوس بالنسبة للأول وليون وساونزي سيتي بالنسبة للثاني، وهو ما شجع عدد من اللاعبين لاتخاذ هذه الخطوة.

في يناير الماضي وخلال سوق الانتقالات، اتجه الشباب السعودي إلى النجم الأرجنتيني إيفير بانيجا وحصل على توقيعه، ويبدو أنه على وشك التوقيع مع نجم آخر قبل بداية الميركاتو هو دييجو بيروتي نجم روما .

سيبدأ بانيجا مشواره مع الليث الأبيض من موسم 2020-21، ويمتد عقده لثلاثة مواسم، وقد سبق له اللعب في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، على غرار إشبيلية الذي يلعب له حتى الآن وفالنسيا وإنتر.

من هو إيفير بانيجا؟ نجم الشباب السعودي الجديد

بيروتي هو الآخر لاعب له باع في الكرة الأوروبية، ولعب للعديد من الأندية في الدوريات الكبرى، وكان أحد نجوم منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2018، فمن هو دييجو بيروتي المرشح للانضمام بالشباب ؟

من هو دييجو بيروتي؟

يمكن اعتبار بيروتي أحد اللاعبين الذين لديهم ما يقدموه للشباب وللدوري السعودي ككل، فهو يبلغ من العمر 32 عامًا ويمكنه مواصلة العطاء حتى في أوروبا لموسمين على الأقل.

ولد دييجو بيروتو في مدينة مورينو الأرجنتينية في 26 يوليو 1988، وبدأ ممارسة كرة القدم في طفولته من أحد قطبي الكرة في الأرجنتين نادي بوكا جونيورز، وظل فيه من عام 2000 حتى 2002.

انتقل بيروتي إلى ديبورتيفو مورون الذي منحه فرصة اللعب للفريق الأول في 2006، فقضى موسم لفت فيه أنظار إشبيلية الذي ضمه للفريق الرديف في 2007، وفي 15 فبراير 2009 شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في الدوري الإسباني .

كانت فترته مع الفريق الأندلسي هي الأفضل في مسيرته، حيث كان أحد ركائز الفريق في الفترة بين 2009 و2014، وخاض خلال هذه الفترة 159 مباراة في جميع البطولات سجل خلالهم 16 هدفًا.

عرف بيروتي منصات التتويج مع إشبيلية فقط، حيث فاز معه ببطولتين هما كأس ملك إسبانيا 2009-10، والدوري الأوروبي 2013-14 .

أثرت الإصابات على مسيرة الأرجنتيني مع الفريق الأندلسي وعلى مسيرته مع أغلب الفرق التي لعب لها، وهو ما أدى إلى رحيله في 2014 على سبيل الإعارة لبوكا جونيورز الذي قضى فيه 6 أشهرٍ فقط.

عاد بيروتي لأوروبا لبدء مغامرة وكتابة أسطر جديدة في قصته، وهذه المرة انضم للدوري الإيطالي من بوابة جنوى ، وكعادته لفت الأنظار فانتقل لروما في 2016 على سبيل الإعارة، وسرعان ما فعل الذئاب بند أحقية الشراء وأصبح لاعبًا دائمًا للفريق حتى الآن.

كانت بداية دييجو بيروتي مع الجيالوروسي قوية جدًا، وكان أهم أسلحة الفريق رفقة المصري محمد صلاح في خلال موسمي 2016-17 و2017-18، وهو ما رشحه للتواجد مع الأرجنتين في كأس العالم 2018.

وكأن هذه النسخة من المونديال كانت لعنة على بعض اللاعبين، ففي أعقابه هناك العديد من النجوم لم يعودوا لمستواهم حتى الآن، لعل أبرزهم هاري كين وديلي آلي نجمي منتخب إنجلترا وتوتنهام، وماندجوكيتش الذي بدأ غروب مسيرته بعد الحصول على فضية كأس العالم مع كرواتيا، كذلك لوكا مودريتش الذي لم يظهر بوجهه المعروف منذ روسيا 2018 إلا بعد عودة الدوري الإسباني من توقف فيروس كورونا بأدائه مع ريال مدريد.

كان بيروتي أحد هؤلاء، فبعد كأس العالم 2018 هبط مستواه بشكلٍ كبير، وتعرض لمجموعة من الإصابات كلفته مكانه الأساسي في تشكيل روما ، وهو ما قد يتسبب في رحيله عن الفريق مع بداية سوق الانتقالات الصيفية 2020، والوجهة المحتملة هي الشباب .

الفرق التي لعب لها دييجو بيروتي:

ديبورتيفو مورون: (2006-2007)

إشبيلية أتلتيكو: (2007-2009)

إشبيلية: (2009-2014)

بوكا جونيورز: (2014)

جنوى: (2014-2016)

روما: (2016 حتى الآن)

هل ينضم دييجو بيروتي للشباب؟

بحسب التقارير الصادرة من إيطاليا فإن دييجو بيروتي قريب من الانضمام للدوري السعودي من بوابة الشباب ، ليلحق بذلك بنجم إشبيلية إيفير بانيجا.

صحيفة أوك كالتشيو ميركاتو تحدثت في هذا الشأن، وأشارت إلى أن نادي الشباب عرض بالفعل 2 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع مهاجم روما مع بداية سوق الانتقالات.

وأكدت الصحيفة الإيطالية إلى أن المبلغ قد يكون كافيًا لذئاب العاصمة، فعقد بيروتي متبقي فيه موسم واحد فقط سيرحل بعدها مجانًا.

صحيفة إل تيمبو الرومانية أكدت هذه الأخبار، وأشارت إلى أن الشباب عرض راتب سنوي على دييجو بيروتي يصل إلى 2.5 مليون يورو.

كيف كانت علاقة بيروتي بمحمد صلاح في روما؟

زامل دييجو بيروتي محمد صلاح في روما خلال موسم ونصف، وذلك قبل أن يرحل الفرعون المصري إلى ليفربول ويصنع معه التاريخ.

كانت علاقة صلاح ببيروتي جيدة جدًا حتى بعد رحيل اللاعب للريدز، فبعد انقضاء الموسم الأول له مع الفريق قال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي روما قال فيها أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع خاصةً دييجو بيروتي.

هذه العلاقة ظهرت في الملعب أيضًا، ففي أحد المباريات ضد بولونيا سجل محمد صلاح هاتريك وأضاع على نفسه الهدف الرابع، وبعد المباراة قال أنه كان يستطيع التسجيل لكنه فضل أن يمنح الأرجنتيني الفرصة للتسجيل.

أشاد بيروتي أيضًا بصلاح في الملعب، ففي تصريحات له قال أنه يتمنى لو امتلك سرعة مومو كما أطلق عليه، وبعد رحيله ألقى اللوم على إدارة روما وقال أنه من الصعب تعويضه.