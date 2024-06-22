سوق الانتقالات: جميع صفقات الدوري الإنجليزي في ميركاتو صيف 2024

جول يستعرض معكم جميع صفقات الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات الصيفية 2024 وكذلك أسماء اللاعبين الذين رحلوا عن أنديتهم في الميركاتو

مع بداية الوقت في سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الإنجليزي وجميع أنحاء أوروبا، تحول الاهتمام الآن إلى كيفية تدعيم كل فريق لقائمته في الوقت الهام من الميركاتو.

هذا العام، تمتد فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز من 14 يونيو 2024 وينتهي في 30 أغسطس 2023.

جول لديه كل ما تحتاج لمعرفته حول اللاعبين الجدد والمغادرين في جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ميركاتو صيف 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

آرسنال:

الراحلون من آرسنال:

اللاعب النادي قيمة الصفقة سيدريك سواريس لم يعلن بعد انتهاء عقد محمد النني لم يعلن بعد انتهاء عقد أرثر أوكونكو لم يعلن بعد انتهاء عقد

أستون فيلا

الراحلون عن أستون فيلا:

اللاعب النادي قيمة الصفقة مورجان سانسون نابولي 4 ملايين يورو

بورنموث

صفقات بورنموث:

اللاعب النادي قيمة الصفقة لويس سينيستيرا ليدز يونايتد 23.4 مليون يورو إنيس أونال خيتافي 16.5 مليون يورو أليكس باولسيري ويلينجتون 2.27 مليون يورو

الراحلون عن بورنموث:

اللاعب النادي قيمة الصفقة إيميليانو ماركونديس لم يعلن بعد انتهاء عقد دارين راندولف لم يعلن بعد انتهاء عقد ريان فريدريكس لم يعلن بعد انتهاء عقد جمال لوي لم يعلن بعد انتهاء عقد لويد كيلي لم يعلن بعد انتهاء عقد

برينتفورد

صفقات برينتفورد:

اللاعب النادي قيمة الصفقة إيجور تياجو كلوب بروج 33 مليون يورو

الراحلون عن برينتفورد:

اللاعب الفريق مجانًا إليري بالكومبي سانت ميرين إعارة شاندون بابتيست - انتهاء عقد سامان قدوس - انتهاء عقد تشارلي جود - انتهاء عقد

برايتون

صفقات برايتون:

اللاعب النادي قيمة الصفقة إبراهيم عثمان نورشيلاند 19.5 مليون يورو

الراحلون عن برايتون:

اللاعب الفريق قيمة الصفقة آدم لالانا لم يعلن بعد انتهاء عقد ستيفن ألزاتي لم يعلن بعد انتهاء عقد

تشيلسي

صفقات تشيلسي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة توسين أدارابيويو فولهام انتقال حر

الراحلون عن تشيلسي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة لويس هال نيوكاسل 32.5 مليون يورو تياجو سيلفا فلومينينسي انتقال حر

كريستال بالاس

صفقات كريستال بالاس:

اللاعب النادي قيمة الصفقة شادي رياض ريال بيتيس 15 مليون يورو

الراحلون عن كريستال بالاس:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ناثان فيرجسون لم يعلن بعد انتهاء عقد جيمس تومكينز لم يعلن بعد انتهاء عقد جايرو رايديفالد لم يعلن بعد انتهاء عقد

إيفرتون

الراحلون عن إيفرتون:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أندي لونيرجان لم يعلن بعد انتهاء عقد ديلي آلي لم يعلن بعد انتهاء عقد أندريه جوميز لم يعلن بعد انتهاء عقد

فولهام

الراحلون عن فولهام:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ماريك روداك لم يعلن بعد انتهاء عقد تيريسي فرانسوا لم يعلن بعد انتهاء عقد تيرينس كونجولو لم يعلن بعد انتهاء عقد توسين أدارابيويو تشيلسي انتهاء عقد

ساوثهامتون

صفقات ساوثهامتون:

اللاعب النادي قيمة الصفقة تايلور هاروود بيليس مانشستر سيتي 23 مليون يورو

الراحلون عن ساوثهامتون:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ستيوارت أرمستروج لم يعلن بعد انتهاء عقد

إبسويتش تاون

الراحلون عن لوتون تاون:

اللاعب النادي قيمة الصفقة نيك هايس بارنيت مجانًا كايدين جاكسون لم يعلن بعد انتهاء عقد دومينيك بال لم يعلن بعد انتهاء عقد بانوتشي كامارا لم يعلن بعد انتهاء عقد

ليفربول

الراحلون عن ليفربول:

اللاعب النادي قيمة الصفقة كالفن رامزي ويجان إعارة جويل ماتيب لم يعلن بعد انتهاء عقد تياجو ألكانتارا لم يعلن بعد انتهاء عقد

مانشستر يونايتد

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ألفارو كاريراس بنفيكا 6 ملايين يورو أنتوني مارسيال لم يعلن بعد انتهاء عقد براندون ويليامز لم يعلن بعد انتهاء عقد رافاييل فاران لم يعلن بعد انتهاء عقد

مانشستر سيتي

الراحلون عن مانشستر سيتي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة تايلور هاروود بيليس ساوثهامتون 23 مليون يورو تومي دويل وولفرهامبتون 5 ملايين يورو

نيوكاسل يونايتد

صفقات نيوكاسل:

اللاعب النادي قيمة الصفقة لويس هال تشيلسي 32.5 مليون يورو

الراحلون من نيوكاسل:

اللاعب النادي قيمة الصفقة بول دوميت لم يعلن بعد انتهاء عقد لوريس كاريوس لم يعلن بعد انتهاء عقد كيل واتس لم يعلن بعد انتهاء عقد مات ريتشي لم يعلن بعد انتهاء عقد جيف هيندريك لم يعلن بعد انتهاء عقد

نوتنجهام فورست

صفقات نوتنجهام:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ماركو ستامينيتش ريد ستار 5.5 مليون يورو

الراحلون عن نوتنجهام:

اللاعب النادي قيمة الصفقة ريمو فرويلر بولونيا 4.5 مليون يورو هاري آرتر لم يعلن بعد انتهاء عقد فيليبي لم يعلن بعد انتهاء عقد لويك مبي سوه لم يعلن بعد انتهاء عقد سكوت ماكينا لم يعلن بعد انتهاء عقد شيخو كوياتي لم يعلن بعد انتهاء عقد واين هينيسي لم يعلن بعد انتهاء عقد

ليستر سيتي

صفقات ليستر سيتي:

اللاعب النادي قيمة الصفقة عبدول فاتاوو إسحاقو سبورتنج لشبونة 17 مليون يورو

توتنهام

صفقات توتنهام:

اللاعب النادي قيمة الصفقة لوكاس بيرجفال دجورجاردن 10 ملايين يورو

الراحلون عن توتنهام:

اللاعب النادي قيمة الصفقة إيفان بيريسيتس هاجدوك سبليت انتقال حر إريك داير بايرن ميونخ انتقال حر ريان سيسينون لم يعلن بعد انتهاء عقد جافيت تانجانجا لم يعلن بعد انتهاء عقد

وست هام يونايتد

الراحلون عن وست هام:

اللاعب النادي قيمة الصفقة أنجيلو اوجبونا لم يعلن بعد انتهاء عقد ثيلو كيهرير موناكو 11 مليون يورو جوزيف أنانج لم يعلن بعد انتهاء عقد

وولفرهامبتون

صفقات وولفرهامبتون: