رسميًا - الوحدة السعودي يعلن التعاقد مع خالد أدينون مدافع بنين

الوحدة السعودي يضم مدافع بنين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الوحدة السعودي، عن تعاقده مع المدافع البنيني خالد أدينون، لاعب فريق أميان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع المدافع البنيني خالد أدينون.

الوحدة تعاقد مع أدينون لمدة موسمين، قادمًا من صفوف أميان الفرنسي، لتدعيم خط دفاعه، استعدادًا للموسم المقبل.

📝 إدارة نادي #الوحدة تتعاقد رسمياً مع المدافع البنيني خالد أدينون لمدة سنتين قادماً من أميان الفرنسي . pic.twitter.com/nUd7vM7sRH — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) July 29, 2019

صاحب الـ34 عامًا يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وسبق له ولعب لأسيك ميموزا الإيفواري ولومان وباستيا الفرنسيان.

وشارك أدينون مع أميان في 25 مباراة، كما قاد منتخب بنين للتأهل إلى دور الربع نهائي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للمرة الأولى في تاريخه.