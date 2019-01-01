لاتسيو وفيورنتينا يتنافسان على ضم أمرابط

صراع شرس في سوق الانتقالات بين لاتسيو وفيورنتينا على ضم سفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي وأخ نجم النصر السعودي نور الدين أمرابط

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت لاهتمام لاتسيو وفيورنتينا بضم لاعب وسط فيرونا "سفيان أمرابط" خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وانضم أمرابط هذا الصيف لفيرونا قادمًا بالإعارة من بروج، ورغم لعبه 7 مباريات فقط في السيري آ إلا أنه لفت الأنظار بأدائه القوي والمميز في وسط الملعب.

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الصحيفة الوردية أوضحت أن لاتسيو وفيورنتينا دخلا بالفعل في مرحلة مراقبة اللاعب جيدًا تمهيدًا للعمل على ضمه خلال يناير القادم، مع التأكيد على أن فيرونا لديه رغبة واضحة بالحفاظ عليه حتى صيف 2020.

يُذكر أن سفيان هو الأخ الأصغر للاعب النصر السعودي نور الدين أمرابط والذي يُعد من نجوم الدوري السعودي.