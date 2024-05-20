سوق الانتقالات الصيفية 2024: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوري الفرنسي؟

تعرف على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الفرنسي...

انتهى موسم 2023-2024، من الدوري الفرنسي بتتويج باريس سان جيرمان، باللقب وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

ومع رحيل كيليان مبابي، من الفريق الباريسي بنهاية الموسم، من المتوقع أن تستهدف الإدارة تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الأسماء اللامعة لمواصلة طريقها نحو محاولة تحقيق دوري أبطال أوروبا، وتعويض رحيل مبابي.

ومن المنتظر أن يكون الموسم المقبل من الدوري الفرنسي، مليئًا بالإثارة والحماس وبالطبع سيحدث هذا بالتدعيمات القوية التي تتعاقد معها في الميركاتو الصيفي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الفرنسي 2024.

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الفرنسي؟

من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية 2024، في الدوري الفرنسي يوم الإثنين 1 يوليو 2024.

على أن تكون نهاية الميركاتو الصيفي في فرنسا، يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024.