سوق الانتقالات الصيفية 2024: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوري الإنجليزي؟

تعرف على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الإنجليزي...

انتهى موسم 2023-2024، من الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة طيلة الموسم كما هي العادة في البريميرليج، انتهت بحسم مانشستر سيتي اللقب.

وبكل تأكيد ستطمح كتيبة بيب جوارديولا، للحفاظ على لقبها في الموسم المقبل للعام الخامس على التوالي، وسيريد آرسنال تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، بينما سيطمح ليفربول، إلى محاولة الحصول على لقب الدوري لأول مرة تحت قيادة مدربه الجديدة، وغيرهم من الفرق ستدخل المنافسة بقوة.

ومن المنتظر أن يكون الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي، مليئًا بالإثارة والحماس، وبالطبع سيحدث هذا بالتدعيمات القوية التي تتعاقد معها في الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي 2024.

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الإنجليزي؟

من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية 2024، في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 14 يونيو 2024.

على أن تكون نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا، يوم الجمعة 30 أغسطس 2024.