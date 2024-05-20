سوق الانتقالات الصيفية 2024: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوري الإسباني؟

تعرف على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الإسباني...

انتهى موسم 2023-2024، من الدوري الإسباني بحسم ريال مدريد اللقب، متفوقًا على برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وجيرونا.

وبكل تأكيد ستطمح كتيبة كارلو أنشيلوتي، في الحفاظ على لقبها بالموسم المقبل، الذي من المتوقع أن يكون مثيرًا، في ظل رغبة برشلونة، في العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يكون الموسم المقبل من الدوري الإسباني، مليئًا بالإثارة والحماس، وبالطبع سيحدث هذا بالتدعيمات القوية التي تتعاقد معها في الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع اقتراب وصول كيليان مبابي، إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد، من المنتظر أن نرى فترة انتقالات مشتعلة في الليجا، إذ ستعمل كافة الفرق على تدعيم صفوفها بالأوراق التي يحتاجها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإسباني 2024.

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الإسباني؟

من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية 2024، في الدوري الإسباني يوم الإثنين 1 يوليو 2024.

على أن تكون نهاية الميركاتو الصيفي في إسبانيا، يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024.