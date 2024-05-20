سوق الانتقالات الصيفية 2024: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوري الألماني؟

تعرف على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الألماني...

انتهى موسم 2023-2024، من الدوري الألماني بمفاجأة غير متوقعة عندما فاز باير ليفركوزن، بلقب الدوري متفوقًا على بايرن ميونخ.

وبكل تأكيد بايرن ميونخ، على تدعيم صفوفه وضخ دماء جديدة داخل النادي، من أجل العودة إلى منصة التتويج في بطولة الدوري، وكذلك سيعمل بوروسيا دورتموند على تدعيم صفوفه بعدما لم يكن موفقًا في الدوري بالموسم المنصرم.

ومن المنتظر أن يكون الموسم المقبل من الدوري الألماني، مليئًا بالإثارة والحماس وبالطبع سيحدث هذا بالتدعيمات القوية التي تتعاقد معها في الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الألماني 2024.

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري الألماني؟

من المنتظر أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية 2024، في الدوري الألماني يوم الإثنين 1 يوليو 2024.

على أن تكون نهاية الميركاتو الصيفي في ألمانيا، يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024.