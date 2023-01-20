سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإسباني في ميركاتو شتاء 2023

بدأت الأندية في جميع أنحاء العالم الاستعداد للنصف الثاني من موسم 2022-23، بتدعيم صفوفها بالتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين.
هذا العام، تمتد فترة الانتقالات الشتوية لأندية الدوري الإسباني من 2 يناير إلى 31 يناير 2023.
"جول" لديه كل ما تحتاج لمعرفته حول اللاعبين الجدد والمغادرين في جميع أندية الدوري الإسباني خلال ميركاتو شتاء 2023.
ريال مدريد
صفقات ريال مدريد:
لم يقم ريال مدريد بأي صفقات حتى الآن.
الراحلون عن ريال مدريد:
- أنطونيو بلانكو (إعارة)
برشلونة
صفقات برشلونة:
لم يقم برشلونة بأي صفقات حتى الآن.
الراحلون عن برشلونة:
- ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد)
إشبيلية
صفقات إشبيلية:
- لويك بادي (رين) إعارة
الراحلون عن إشبيلية:
- خوسيه أنخيل كارمونا (إلتشي) (إعارة)
أتلتيكو مدريد
صفقات أتلتيكو مدريد:
- ممفيس ديباي (برشلونة)
الراحلون عن أتلتيكو مدريد:
- جواو فيليكس - تشيلسي (إعارة)
- ماتيوس كونيا - وولفرهامبتون (إعارة)
- ماركوس باولو - ساو باولو (إعارة)
ريال سوسييداد
صفقات ريال سوسييداد:
لم يقم ريال سوسييداد بأي صفقات حتى الآن.
الراحلون عن ريال سوسييداد:
- جون كاريكابورو (ليجانيس) إعارة
ريال بيتيس
صفقات ريال بيتيس:
- آبنير (أتلتيكو بارانينسي)
الراحلون عن ريال بيتيس:
- أليكس مورينو (أستون فيلا)
فياريال
صفقات فياريال:
لم يقم فياريال بأي صفقات حتى الآن.
الراحلون عن فياريال:
- جيرونيمو رولي (أياكس)
أتلتيك بيلباو
صفقات أتلتيك بيلباو:
لم يقم أتلتيك بيلباو بأي صفقات حتى الآن.
الراحلون عن أتلتيك بيلباو:
لم يرحل أي لاعب عن صفوف أتلتيك بيلباو حتى الآن.
فالنسيا
صفقات فالنسيا:
لم يقم فالنسيا بأي صفقات حتى الآن.
الراحلون عن فالنسيا:
لم يرحل أي لاعب عن صفوف فالنسيا حتى الآن.
أوساسونا
صفقات أوساسونا:
لم يقم أوساسونا بأي صفقات حتى الآن.
الراحلون عن أوساسونا:
- روبرتو توريس (فولاد) لاعب حر
- خوان بيريث (ويسكا) لاعب حر
إلتشي
صفقات إلتشي:
- ليساندرو ماجالان (أياكس)لاعب حر
- خوسيه أنخيل كارمونا (إشبيلية) إعارة
الراحلون عن إلتشي:
- خافيير باستوري (قطر) لاعب حر
سيلتا فيجو
صفقات سيلتا فيجو:
لم يقم سيلتا فيجو بأي صفقات حتى الآن.
الراحلون عن سيلتا فيجو:
لم يرحل أي لاعب عن صفوف سيلتا فيجو حتى الآن.
إسبانيول
صفقات إسبانيول:
- سيزار مونتيس (مونتيري)
- روناييل بيير جابرييل (ماينز) إعارة
الراحلون عن إسبانيول:
- ميجيل لامبريتش (قرطاجنة) إعارة
رايو فاييكانو
صفقات رايو فاييكانو:
لم يقم رايو فاييكانو بأي صفقات حتى الآن.
الراحلون عن رايو فاييكانو:
لم يرحل أي لاعب عن صفوف رايو فاييكانو حتى الآن.
خيتافي
صفقات خيتافي:
- جونزالو فيلار (روما) إعارة
الراحلون عن خيتافي:
- داريو بوفيدا (قرطاجنة) إعارة
ريال مايوركا
صفقات ريال مايوركا:
- دينيس هادزيكانوديتش (روستوف) إعارة
الراحلون عن ريال مايوركا:
- فرانكو روسو (لودوجريتس)
- لاجو جونيور (ملقة) لاعب حر
- خافي لابريس (ميرانديس) إعارة
قادش
صفقات قادش:
- يوبا ديارا (ريد بول سالزبورج)
الراحلون عن قادش:
- لوكاس بيريث (ديبورتيفو لاكورونيا)
- توماس ألاركون (سرقسطة) إعارة
- أوير مابيل (براجا) إعارة
ألميريا
صفقات ألميريا:
- لويس سواريز (مارسيليا) إعارة
الراحلون عن ألميريا:
- خوانخو نييتو (ويسكا) لاعب حر
- أرفين أبياه (ملقة) إعارة
- إيفان مارتوس (قرطاجنة) إعارة
بلد الوليد
صفقات بلد الوليد:
- داروين ماتشيس (جوارين)
الراحلون عن بلد الوليد:
لم يرحل أي لاعب عن صفوف بلد الوليد حتى الآن.
جيرونا
صفقات جيرونا:
- فيكتور تايجانكوف (دينامو كييف)
الراحلون عن جيرونا:
- أوسكار أورينيا (قرطاجنة)
- رامون تيراتس (فياريال) إعارة