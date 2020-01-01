الربيعي يكشف كواليس رفض الهلال وتجديد عقده مع الأهلي

حارس المرمى بقي في ناديه

كشف محمد الربيعي اليامي كواليس الساعات الأخيرة قبل تجديد عقده مع الأهلي ورفضه الانتقال لفريق الهلال رغم توصله لاتفاق معه بالفعل على الانضمام له عقب نهاية عقده مع ناديه وتوقيع عقد يمتد لأربع سنوات قادمة.

حارس المرمى الشاب لفت الأنظار بتألقه الملفت مع منتخب السعودية تحت 23 عامًا الذي حاز على وصافة بطولة كأس آسيا دون 23 عامًا وضمن تواجده في أولمبياد طوكيو التي ستقام في صيف 2020.

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وشهدت الساعات الأخيرة تحولًا مفاجئًا في مسار اللاعب، إذ جدد عقده مع الأهلي حتى عام 2024 ورفض خطوة الانتقال للعاصمة الرياض.

الربيعي كشف عن السبب في هذا بقوله "المفاوضات لم تستغرق أكثر من 12 ساعة منذ وصولي بعد مشاركتي مع المنتخب، ليتم بعدها التوقيع الرسمي على العقود".

أضاف لصحيفة الرياضية السعودية " وصلتني خمسة عروض، كان عرض النصر الأعلى بينها، أما عرضا الهلال والأهلي، فكانا متقاربين، وبعد أن استخرت، فضَّلت الاستمرار في بيتي الذي انطلقت منه كرويًّا، النادي الأهلي، لفضله الكبير علي".

"السبب الرئيسي والأهم في اختياري الاستمرار مع الأهلي هو الرغبةُ الجادة والمنافسة الشرسة من النادي، الأمر الذي جعلني أميل إليه".

وأتم "أتمنى أن يوفِّقني الله لخدمة الكيان الأهلاوي، وأن أقدِّم الإضافة الفنية المرجوَّة مني خلال الأعوام المقبلة، وأتطلع إلى إسعاد الجماهير الأهلاوية من خلال تحقيق البطولات والإنجازات".

الربيعي بدأ مسيرته مع الأهلي وتدرج في فرقه السنية المختلفة حتى تم تصعيده للفريق الأول لكنه لم يجد الفرصة المناسبة خاصة مع وجود المخضرمين محمد العويس وياسر المسيليم.

وانضم صاحب الـ22 عامًا بالإعارة إلى الباطن في سوق الانتقالات صيف 2018 بهدف اكتساب الخبرة ولعب عدد من المباريات في الدوري السعودي ، قبل أن يعود للأهلي مطلع الموسم الجاري.

ولعب اليامي مع الباطن معه 6 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2018-2019 استقبل خلالهم 9 أهداف وخرج مرتين بشباك نظيفة.