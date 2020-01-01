السد ينتظر قرار الاتحاد القطري لحسم موقف جيرفينيو

مصير اللاعب معلق بين السد وبارما

ينتظ نادي السد القطري قرار الاتحاد القطري لكرة القدم وموافقته على انتقال الإفواري جيرفينيو لاعب بارما لصفوفه ليُعلن عن الصفقة رسميًا، وإلا قد تؤجل للصيف القادم أو تلغى تمامًا.

السد نجح في الحصول على موافقة جيرفينيو على الانضمام له لمدة 3 سنوات مقابل حصوله على راتب سنوي يُقدر بـ4 ملايين يورو، وبعد مفاوضات صعبة توصل النادي لاتفاق مع بارما على شراء الإفواري مقابل 5 ملايين يورو.

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ووقع صاحب الـ32 عامًا عقود انضمامه للسد عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر يوم أمس وهو الموعد الأخير قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي في البلاد، وقد وصلت موافقة بارما على الصفقة في الموعد المحدد كذلك، لكن موافقة السد على عملية الشراء تأخرت ووصلت بعد العاشرة.

هذا الأمر يتطلب موافقة الاتحاد القطري لكرة القدم على الصفقة لتتم وتُعلن رسميًا، وهو ما يعمل عليه مسؤولو السد في تلك الساعات، وإلا لن تتم وسيبقى اللاعب في صفوف ناديه الإيطالي.

يُشار لأن جيرفينيو لعب لعديد الأندية الأوروبية وأبرزها ليل وآرسنال وروما قبل أن ينتقل لهيبي فورتشن الصيني ومنه ينضم لصفوف بارما صيف 2018، وقد خاض مع الجالوبلو 48 مباراة سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 6 أهداف.