بيراميدز يُفاوض وليد سليمان واللاعب يُوضح موقفه

عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاوضات جدية يخوضها بيراميدز مع وليد سليمان نجم الأهلي المرتبط معه بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدده حتى الآن.

وقال ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار المصرية أن العرض مغرٍ من الناحية المالية لكن رغم هذا فقد رفضه جناح الأهلي مُفضلًا الاستمرار مع فريقه.

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اللاعب صاحب الـ35 عامًا ارتدى القميص الأحمر صيف 2011 بعد محاولات عديدة من الأهلي ضمه قبل هذا الموعد بسنوات، وقد أصبح أحد نجوم القلعة الحمراء الكبار وأصحاب الجماهيرية الكبيرة.

وتُوج سليمان مع الأهلي بالعديد من الألقاب أبرزها لقب الدوري المصري 4 مرات ودوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة بجانب كأس مصر مرة واحدة.

وتنتهي عقود عدد من لاعبي الأهلي الكبار بنهاية الموسم الجاري، وقد حسم شريف إكرامي حارس المرمى موقفه وأعلن بالفعل رحيله لوجهة أخرى الموسم القادم، وتُرجح المصادر أن يرتدي قميص بيراميدز، فيما لم يُحسم بعد مستقبل الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي بجانب وليد سليمان.