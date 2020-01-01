أخبار برشلونة: اجتماع للإنقاذ بين بارتوميو وسيتيين وتحديد خليفته

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020:

اجتماع طارئ بين بارتوميو وسيتيين

عقد رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو اجتماعًا مع كيكي سيتيين في منزله، وذلك وفقًا لتقارير RAC.

وانضم إلى بارتوميو نائب الرئيس خافيير بورداس ومدير الكرة إريك أبيدال في الاجتماع الذي تمت خلاله مناقشة الوضع الحالي للفريق.

تأتي الأخبار وسط تقارير تفيد بأن لاعبي برشلونة غير راضين عن المدرب وكذلك على قرار بيع أرتور ليوفنتوس.

رسميًا - برشلونة يعلن انضمام أرتور ليوفنتوس

أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعبه البرازيلي أرتور ميلو عن صفوفه لصالح نظيره يوفنتوس ، في صفقة تكون فعالة بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما كشف النادي في بيان رسمي أصدره، بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي في تورينو يوم أمس الأحد هو وميراليم بيانيتش.

وكتب برشلونة في بيانه: "توصل النادي ويوفنتوس لاتفاق بشأن انضمام أرتور ميلو للفريق الإيطالي مقابل 72 مليون يورو بالإضافة لـ 10 ملايين متغييرات".

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ساري يعلق على صفقة أرتور وبيانيتش

علق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس على صفقة انضمام اللاعب ميراليم بيانيتش لصفوف الفريق الكتالوني وقدوم أرتور لفريقه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جنوى.

وقال ساري: "لو تم الإعلان عن الصفقة بيانيتش سيكون سعيدًا للغاية فهو سيلعب في أحد أكبر الأندية مثل برشلونة، هو يحب لعب كرة القدم ويمتلك الكثير من الذكاء وليس لدي شك بتقديمه 110% من قدراته فيما تبقى من الموسم".

برشلونة يخطط لضم ميسي الجديد

بحسب Besoccer.com، فإن برشلونة بدأ في التفكير في مستقبل الفريق بعد اعتزال ليونيل ميسي الذي يقترب يومًا بعد الآخر.

وأشارت تقارير نشرت على الموقع إلى أن لاعب ريال مايوركا لوكا روميرو ينظر إليه كخليفة ميسي، وأن الكتلان يخططون للتحرك نحوه وضمه مع بداية سوق الانتقالات.

روميرو هو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، حيث شارك وهو في عمر 15 عامًا و219 يومًا للمرة الأولى، ليكسر بذلك الرقم المسجل باسم سانسون.

بيانيتش: برشلونة؟ حلم تأخر نحو 5 سنوات

قال ميراليم بيانيتش المنتقل حديثًا إلى نادي برشلونة إنه حقق حلمًا كبيرًا بهذه الخطوة في مسيرته، حتى وإن تأخر تحقيقه بعض الشيء.

وأضاف: " برشلونة هو أحد أكبر الأندية في العالم، والانتقال له خطوة كنت أنتظرها في مسيرتي جاءت متأخرة بعض الشيء بسبب تواجدي مع يوفنتوس"

وتابع: " بالنسبة لي لقد تحقق الحلم. أنا سعيد وفخور ليس فقط لنفسي ولكن أيضًا لوالدي ولجميع المواطنين في البوسنة والهرسك. لا يمكن أن أنسى أبدا المكان الذي بدأت منه"

وأردف: "النجاح لا يأتي من تلقاء نفسه ولا يأتي دون جهود، ولكن مع العمل والجهد العظيم والثقة في أن كل شيء يمكن تحقيقه في الحياة، وهذا دليل"

تشافي يؤكد جاهزيته لتدريب برشلونة

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري، موقفه من تولي تدريب ناديه السابق برشلونة،حيث أنه يتطلع إلى العودة للكامب نو.

وكان برشلونة قد تفاوض من فترة مع تشافي لتدريب الفريق خلفًا لإرنستو فالفيردي، ولكن فشل النادي في ذلك وتعاقد مع كيكي سيتيين في النهاية.

وقال النجم السابق للكتلان في تصريحات صحفية: " أكبر حلم أحلم به الآن هو أن أكون مدرب برشلونة والعودة إلى البارسا لتحقيق النجاح، ليس لي، ولكن لهؤلاء اللاعبين”.

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خاص | برشلونة يقرر الاستغناء عن سيتيين

قرر برشلونة الاستغناء عن مدربه كيكي سيتيين بحلول نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب ضعف النتائج والعروض الفنية الهزيلة منذ توليه المهمة.

البلاوجرانا تراجع للمركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني الأسبوع الماضي وذلك بعد تعثره أمام سيلتا فيجو، وانتصار ريال مدريد على إسبانيول، لينفرد الملكي بها بفارق نقطتين.

وأكدت عدة مصادر لجول أن مجلس إدارة النادي واللاعبون يتشاركون حالياً الرأي بخصوص وجوب رحيل المدرب السابق لريال بيتيس عن قيادة الفريق.

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