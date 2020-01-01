أخبار برشلونة: مدرب سابق في السعودية لخلافة سيتيين وتحديد وجهة جريزمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 4 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 4 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 4 يوليو 2020:

تقارير - برشلونة يتفق مع مدرب الهلال السابق

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم عن اتفاق إدارة برشلونة مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لفلامنجو البرازيلي والسابق للهلال السعودي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري دا مانيا" والتي أكدت أن الاتفاق بين الطرفين قد تم على قدوم صاحب الـ 65 عامًا لتدريب برشلونة بداية من الموسم الجديد.

وخرج نائب رئيس فلامنجو في تغريدة بعدها بساعات، أعرب خلالها عن اطمئنانه بشكل كامل حول مستقبل جيسوس مع ناديهم بشكل غير مباشر.

تقارير - برشلونة يعرض جريزمان على يوفنتوس في صفقة تبادلية جديدة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من نادي برشلونة في ترك الفرنسي أنطوان جريزمان يرحل عن صفوفه في الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "راي سبورت"، والتي أكدت أن المفاوضات بدأت بين برشلونة ويوفنتوس من أجل رحيل الفرنسي للنادي الإيطالي.

وأوضحت التقارير أن النادي الإسباني يريد الحصول على خدمات الثنائي دوجلاس كوستا وأدريان رابيو في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

سيتيين: مستقبل ميسي لا يهمني وتحدثت مع الرئيس عن مصيري

تحدث مدرب برشلونة كيكي سيتيين في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام فياريال لحساب الليجا، وعرج على مسألة رحيل نجمه ليونيل ميسي.

وقال سيتيين: "مستقبل ميسي؟ لن أتكهن ولم أسمع أي شيء بخصوصه ولا يخصني، أراه يتدرب وفي حالة طيبة وهذا المهم وسنه لم يؤثر عليه، الإرث موجود في كل نادٍ وتكتسبه بما قدمت على مدار الأعوام ولكن تلك الأمور لا تحكمني".

وأتبع: "جريزمان؟ فتى طيب وتحدثت معه، لاعب محترف ولن يجعل ما يحدث يؤثر عليه في المباريات القادمة وسيعطي كل ما عنده، نفس الأمر حدث مع فاتي عندما لم يلعب، نحن في برشلونة وهناك الكثير من اللاعبين".

واستمر سيتيين: "مستقبلي الشخصي؟ لا أضيع ثانية في التفكير بالأمر، كل همي الوضع الحالي والاستمرار في الأشياء الجيدة التي قمنا بها في المباريات الماضية، تحدثت مع الرئيس ولكن لن أقول لكم ماذا دار بيننا".

هل يُدرب تشافي برشلونة؟

ذكر فرانسيس أجيلار، الصحفي بصحيفة "موندو ديبورتيفو" والمقرب من إدارة برشلونة، أن النادي قد أوشك على إعادة تشافي هيرنانديز من جديد ليكون المدرب الثالث خلال العام 2020 لبرشلونة بعد إرنستو فالفيردي وكيكي سيتيين.

وسيكون الاتفاق على أن يعود تشافي هيرنانديز بداية من الموسم الجديد كمدير فني لبرشلونة، بعدما كان قد رفض العودة في منتصف الموسم خلفًا لفالفيردي.

برشلونة يقترب من التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

يحاول نادي برشلونة إتمام التعاقد مع إيريك جارسيا من مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لإيجاد بديل لصامويل أومتيتي الذي يتعرض للإصابة بصورة مستمرة.

وكان جارسيا قد تخرج في أكاديمية الفريق، لا ماسيا، قبل الرحيل إلى مانشستر سيتي والحصول على فرصته مع المدرب بيب جوارديولا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة بدأ مفاوضاته مع مانشستر سيتي للحصول على خدمات جارسيا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون ضمن مشروع الفريق المستقبلي نظرًا لصغر سن المدافع.

وأوضحت أنّ الإدارة الرياضية مقتنعة بما يقدمه جارسيا في الفترات الماضية مع مانشستر سيتي، ويحاول استغلال انتهاء عقده في صيف 2021 للضغط على إدارة السيتيزنس والحصول على خدماته.

ريفالدو يتحدث عن إمكانية مزاملة ميسي ورونالدو

النجم البرازيلي ريفالدو، خرج ليكشف عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدراسة الفرص المتاحة أمامه في حالة الاستقرار على مغادرة برشلونة.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكدت هذا الأسبوع، عدم رغبة ميسي في تجديد عقده مع النادي، من أجل الرحيل بشكل نهائي بعد الموسم القادم.

ريفالدو قال في تصريحات صحفية:"مع هذه الشائعات المنتشرة، أتوقع تحمس العديد من الوكلاء لرؤية ميسي ورونالدو معاً، ستكون قنبلة الموسم بكل تأكيد".

وأضاف:"ستكون لحظات تاريخية بمشاهدة الثنائي بفريق واحد، وكذلك يوفنتوس سيحصل على مبالغ ضخمة بسبب الجوانب التسويقية"