أخبار برشلونة: لاوتارو يرفض السيتي وبلان مرشح لخلافة سيتيين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 18 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 18 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 18 يوليو 2020:

برشلونة يعدل عرضه لضم لاوتارو

"إف سي إنتر نيوز" ذكر أن برشلونة أصبح مستعداً لعرض الثنائي أرتورو فيدال وجونيور فيربو، بالإضافة إلى 70 مليون يورو لضم لاوتارو مارتينيز.

النادي الكتالوني كان يعرض المبلغ المالي وفيربو فقط أولاً، ولكن إنتر يرى أن تقدير الظهير الأيسر بحدود 41 مليون يورو يعد مبالغاً فيه

لاوتارو يرفض مانشستر سيتي من أجل برشلونة

على الرغم من أن مانشستر سيتي فاز بالاستئناف على قرار وقفه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسمين القادمين، قام لاوتارو مارتينيز برفض العقد المقدم من الفريق الإنجليزي لضمه مع بداية سوق الانتقالات.

وكان هناك اهتمام قوي باللاعب من قبل السيتي، لكنه يحلم باللعب في برشلونة بجانب ليونيل ميسي.

بلان يدخل دائرة الترشيحات في برشلونة

أشارت أنباء في كتالونيا إلى دخول الفرنسي لوران بلان دائرة الترشيحات لتولي تدريب برشلونة الموسم المقبل خلفاً للمدير الفني الحالي كيكي سيتيين في حالة إقالته.

وذكرت "موندو" أن بلان تم عرضه على إدارة الكتلان لتولي المهمة الموسم المقبل من قبل جورج مينديش، وكيله الجديد، والذي يرتبط بعلاقة قوية مع البلوجرانا، كما تم عرض الأمر على فالنسيا كذلك.

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باريخو لن يغادر فالنسيا إلا لهذه الأندية

ووفقًا لآس، فإن داني باريخو نجم فالنسيا سيغادر النادي فقط للانضمام لأتلتيكو مدريد أو فياريال أو ريال مدريد أو برشلونة أو إشبيلية.

وقد تم طرح بيع لاعب خط الوسط الذي لعب ما يقرب من 400 مباراة للنادي، حيث أنه طالب براتب سنوي قدره 3 ملايين يورو، وفي حالة بيعه من المرجح أن يكون سعرهأقل من 10 مليون يورو.

برشلونة يحاول التخلص من نجمه للتعاقد مع سيلفا

يطمح نادي برشلونة الإسباني، في الحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عنه.

موقع "Le10Sport" الفرنسي أكد رغبة الكتلان القوية في الدخول بشكل رسمي بمفاوضات مع النادي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب.

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