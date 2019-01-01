بعد انتهاء سوق الانتقالات.. تعرف على أغلى 5 صفقات في الدوري السعودي

الدوري السعودي يشهد منافسة قوية على اللقب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتهى سوق الانتقالات الصيفية الخاص بالدوري السعودي للمحترفين، أمس السبت، بعد موسم مميز للأندية السعودية من حيث التعاقدات.

منافسة قوية تشهدها بداية الدوري السعودي ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية المباريات في الموسم الحالي، بعد أن أبرمت جميع الفرق أكثر من صفقة مميزة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أغلى خمس صفقات في الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت أمس السبت.

1 – أندريه كاريلو

البيروفي أندريه كاريلو قدم موسمًا مميزًا مع الهلال على سبيل الإعارة قبل أن يقاتل الزعيم لضمه بصفة نهائية من ناديه بنفيكا البرتغالي.

واستطاع الهلال بشراء اللاعب بشكل نهائي بمقابل مادي ما يقرب من 9.50 مليون يورو.

وشارك كاريلو مع الهلال الموسم الماضي 28 لقاء في جميع البطولات استطاع أن يحرز 4 أهداف ويصنع 7 أخرين.

2 – جوستافو كويلار

تمكن الهلال في الساعات الأخيرة من التعاقد مع مدافع أجنبي من أجل تدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد، حيث تعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار

وتعاقد الزعيم مع المدافع الكولومبي بمقابل مادي ما يقرب من 7.5 مليون يورو، وهو ما يجعله في المرتبة الثانية كأغلى صفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الماضية.

3 – لوكاس ليما

تمكن أهلي جدة السعودي من التعاقد مع لوكاس ليما قادمًا من نانت الفرنسي لحل عقده مركز الظهير الأيسر في الفريق بالموسم الجديد ووجد أن اللاعب البرازيلي سيكون حلًا ممتازًا.

وانتقل ليما إلى أهلي جدة بمقابل مادي 6 ملايين يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت أمس السبت.

4 – ألفريد نداي

ضم الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية السنغالي ألفريد نداي من فياريال الإسباني، في صفقة مميزة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وتمكن نادي الليوث من التعاقد مع نداي بمقابل مادي ما يقرب من 6 ملايين يورو، من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي.

5 – عبدالفتاح آدم

ويعد عبدالفتاح آدم السعودي الوحيد في أغلى خمس صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قدم موسمًا جيدًا مع التعاون العام الماضي قبل أن ينتقل إلى النصر.

وتعاقد النصر مع آدم، كونه أبرز اللاعبين الشباب في السعودية بالوقت الحالي، بمقابل مادي ما يقرب من 5.20 مليون يورو.