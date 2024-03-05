سوسيداد ضد باريس | مزق الشباك الإسبانية .. كيليان مبابي ونبذة عن "فيلم الرعب" المنتظر مع ريال مدريد

ماذا قدّم كيليان مبابي أمام ريال سوسيداد؟..

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ما فعله المهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي في نادي ريال سوسيداد الإسباني؛ ليس إلا نبذة صغيرة عن "فيلم الرعب" الذي تنتظره جميع الفرق الإسبانية، خلال المواسم القادمة.

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مبابي أعلن الرحيل بشكل رسمي عن فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، تمهيدًا لـ"الانضمام" إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وقبل ارتداء قميص الريال رسميًا.. أسفرت قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، عن مواجهة الفريق الباريسي بقيادة مبابي، مع ريال سوسيداد.

وبعد تسجيله هدفًا في مباراة الذهاب بالعاصمة الفرنسية، عاد المهاجم البالغ من العمر 25 سنة لـ"الإبداع"، في لقاء الإياب الذي أقيم في إقليم الباسك بإسبانيا.

لوحة فنية من كيليان مبابي أمام ريال سوسيداد

خطورة باريس سان جيرمان في مباراة الإياب أمام ريال سوسيداد، كانت جميعها بأقدام كيليان مبابي؛ الذي مزق شباك الفريق الإسباني بـ"معنى الكلمة"، عندما سجل الهدف الأول في الدقيقة 15.

الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق، حتى إصلاح الشباك التي "مزقها" كيليان مبابي بهدفه، قبل أن يعود اللاعب إلى عاداته من جديد، بالتلاعب بدفاعات الفريق المنافس؛ حيث أنقذ حارس سوسيداد، هدفًا محققًا في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني.. استغل مبابي سرعته المذهلة؛ حيث انطلق من الناحية اليسرى في منتصف الملعب، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء، مسجلًا الهدف الثاني للفريق الباريسي.

هذا الهدف الذي يُعد ماركة مسجلة باسم مبابي؛ سيعقبه العديد من الأهداف المماثلة بقميص ريال مدريد بالتأكيد؛ خاصة أن الدوري الإسباني هو "مسابقة المساحات"، ما يسمح للمهاجمين أصحاب السرعات والمهارات في التألق دائمًا.

كيليان دائمًا ما ينطلق من الناحية اليسرى من الملعب بسرعته المذهلة، ليتوغل إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقوم بخداع حراس المرمى بأنه سيسدد في الزاوية البعيدة، ولكنه يسكن الكرة في الزاوية القريبة.

وبصفة عامة.. مرر مبابي 21 كرة إلى زملائه في باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ريال سوسيداد الإسباني، بنسبة نجاح وصلت إلى 76.2%، إلى جانب تسديده 3 مرات بين الثلاث خشبات، ونجاحه في 9 التحامات وصناعته لفرصتين محققتين للتسجيل.

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