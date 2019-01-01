سوسو: الرداءة في ميلان غير مقبولة

سوسو ينتقد الأوضاع في ميلان قبل مواجهة يوفنتوس

طلب النجم الإسباني سوسو جناح نادي ميلان من مشجعي الروسونيري دعم الفريق والثقة في أفراده، كما وعدهم ببذل قصارى الجهود من أجل إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية.

ويعيش ميلان حالة صعبة في الموسم الحالي، حيث أن بدايته السيئة جعلته يقيل مدربه ماركو جيامباولو ويعين ستيفانو بيولي بدلًا منه بعد مرور أقل من شهرين ونصف على بداية الموسم.

وقبل أن يحل الروسونيري ضيفه على يوفنتوس، اعترف سوسو أن الرداءة غير مقبولة في نادٍ بحجم ميلان، مؤكدًا على أن الجميع يعمل الآن من أجل إنهاء هذه الحالة.

وأضاف: "نعلم جميعًا أننا علينا تقديم المزيد من أجل ميلان وجماهيره وتاريخه، نحن نمر بلحظات سلبية لا يجب أن تستمر لأكثر من ذلك"

وتابع: "هي ليست مسألة ضغط أو انتقادات، من حق المشجعين أن ينتقدوا، لكنني فقط أطلب منهم أن يكونوا واثقين بأن الأفضل ينتظرنا وأننا سنعمل من أجل إعادة الفريق إلى القمة من جديد"

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يذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث عشر سلم الترتيب في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة في واحدة من أسوأ انطلاقاته خلال السنوات الأخيرة.