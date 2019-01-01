سوريا تُطيح بمارشيلو ليبي من منتخب الصين

المدرب يستقيل ويشيد بمنتخب سوريا..

أعلن مارشيلو ليبي، المدير الفني لمنتخب الصين، عن استقالته من منصبه في أعقاب الهزيمة التي مُنيّ بها على يد منتخب سوريا بهدفين لهدف في تصفيات آسيا المزدوجة لبطولتي كأس آسيا وكأس العالم.

وكان منتخب سوريا قد قدم مباراة مميزة أمام الصين، فتقدم أسامة أومري لنسور قاسيون في الشوط الأول، ثم تعادل الصين عبر وو لي، قبل أن يُدرك تزهانج لينبينج هدف الفوز لسوريا عن طريق الخطأ في آخر ربع ساعة من عمر المباراة.

هذه الهزيمة تسببت في غضب مدرب أبطال العالم 2006، والذي خرج للصحافة وأعلن عن مسؤوليته التامة عن الهزيمة، حيث قال "لا أريد التحدث عن المباراة. يجب أن يقدم الفريق كل ما لديه في الملعب.".

كما أضاف "يجب أن ينتشر فكر المدرب في الملعب، إذا كان اللاعب يخاف من الخسارة سيترتب على ذلك غياب للروح القتالية والرغبة أو الشجاعة.".

وتابع "إنها مسؤوليتي، مسؤولية المدرب. رغم أننا تغلبنا على غوام والمالديف ولكن الفريق الذي التقينا به اليوم أكثر تنظيمًا وتنسيقًا منّا، وبالتأكيد كانت المباراة أصعب.".

واختتم مقدمًا استقالته "راتبي السنوي هنا مرتفع للغاية، أنا مسؤول بالكامل عن هذه الخسارة. الآن أنا أعلن استقالتي من تدريب الصين.".

يذكر أن ليبي قد تولى مسؤولية تدريب المنتخب الصيني للمرة الثانية في مسيرته خلال مايو الماضي، ولم يتلق أي هزيمة خلال مسيرته التي امتدت لـ6 مباريات سوى اليوم من المنتخب السوري.