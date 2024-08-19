"11 خطأ من سوتو جرادو!" .. ريال مدريد يفجر "فضيحة" مايوركا التحكيمية

فيديو تخطت مدته الثلاث دقائق لرصد كم الظلم الذي وقع على الملكي أمام مايوركا..

في وقت ركز به الكثيرون حديثهم على طريقة لعب ريال مدريد أمام ريال مايوركا في حضور اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في افتتاحية مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، اتجهت قناة النادي الملكي الرسمية، لرصد كم الأخطاء التي ارتكبها طاقم التحكيم بقيادة سيزار سوتو جرادو، وحكم الفيديو خافيير إجليسياس فيلانويفا.

الميرينجي تعادل أمس الأحد، أمام مايوركا بهدف لكل منهما، إذ افتتح رودريجو التهديف في الدقيقة 12 لصالح الأول، قبل أن يدرك فيدات موريكي التعادل للثاني في الدقيقة 52.

تليفزيون ريال مدريد سلط الضوء على اللقطات التحكيمية في المباراة بأكملها، في فيديو تخطت مدته الثلاث دقائق..

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وأكد أن سوتو جرادو تغافل عن طرد بابلو مافيو؛ لاعب مايوركا، في أكثر من لقطة، زاعمًا أنه عدة أخطاء، وفي الأخير اكتفى الحكم بإنذاره بالكارت الأصفر في الدقيقة 2+45 من عمر الشوط الأول، وفي المقابل، قام بطرد فيرلاند ميندي في الدقيقة 6+90 بالكارت الأحمر المباشر، بداعي تدخل عنيف على لاعب الخصم من الخلف.

ليس هذا فبحسب، بل أبدى الملكي دهشته من عدم إنذار سامو كوستا في الدقيقة الخامسة، رغم تدخله العنيف على قدم فينيسيوس جونيور، بخلاف توبيخه للأخير في الدقيقة العاشرة فقط لأنه طالب الجماهير في المدرجات بدعم الفريق، ورغم أن فيني طالبه بالتحدث مع داني كارباخال بحكم أنه قائد الريال إلا أن الحكم تجاهل حديثه تمامًا واستمر في تحذيره!

لكنه لام حكم الفيديو تحديدًا على لقطة الدقيقة 3+45 من عمر الشوط الأول، عندما قام مافيو بركل قدم فينيسيوس وليس الكرة، في لقطة اعتبرها الريال تستحق الطرد، لكن الحكم اكتفى بالكارت الأصفر، وخافيير إجليسياس كذلك لم ينبهه إلى إمكانية طرده.

كما استغرب ريال مدريد عدم تدخل حكم الفيديو في لقطة الدقيقة 70 عندما تم جذب جود بيلينجهام من قميصه داخل منطقة الجزاء، بينما كان يهم بالقفز لتسديد رأسية في شباك مايوركا.

واختتم التقرير التليفزيوني للملكي: "بعد 11 خطأ، أنهى مايوركا المباراة ببطاقة صفراء واحدة فقط للاعبيه!، عندما كان هناك ما يكفي من الأحداث، في الواقع، كان الكارت الأصفر الوحيد يجب أن يكون أحمرًا".