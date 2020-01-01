سوتون يحدد قيمة نجم سيلتيك المطلوب في مانشستر يونايتد

كريس سوتون نجم سيلتيك الأسكتلندي السابق يشيد بموهبة اللاعب الشاب أودسون إدوارد المطلوب في مانشستر يونايتد.

أشاد كريس سوتون نجم فريق سيلتيك السابق باللاعب الشاب أودسون إدوارد اللاعب الحالي للفريق وبقدراته الفنية وما قدمه للفريق في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سوتون وأكد خلالها أن اللاعب يستطيع اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية بعد انتشار أنباء عن اهتمام مانشستر يونايتد به.

وقال سوتون: "أودسون إدوارد يساوي 40 مليون جنيه استرليني، هو ربما يكون أفضل مهاجم لعب لصالح سيلتيك منذ رحيل هنريك لارسون عن صفوف النادي".

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وأضاف: "بتقييم أسعار الانتقالات في الوقت الحالي نرى أنها ترتفع بشكل كبير للاعبين عاديين، ومعدل التضخم في اللعبة زاد بشك كبير وهو ما يضيف لأسعار النجوم الكبار".

وأكمل: "أعتقد أن رقم 40 مليون جنيه استرليني هو سعر عقلاني في ظل الأسعار الحالية فهو يملك كل شيء وعمره 22 عامًا فقط ولديه على الأقل عشر سنوات في أفضل مستوياته".

وأردف: "لو رحل في الصيف المقبل سيكون ذلك الوقت مناسبًا بالنسبة له، أراه قويًا بما فيه الكفاية للتواجد في أكبر الدوريات الاوروبية".

جدير بالذكر أن إدوارد كان قد شارك في 37 مباراة هذا الموسم رفقة فريقه سيلتيك في كل البطولات وسجل 23 هدفًا وصنع 16.