"سوبر ستار" الهلال ينحصر بين خيارين .. الأسرع هو الأقرب!

الهلال في مرحلة التفاوض والمفاضلة

رغم تعاقده مع الثنائي روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي، إلا أن الهلال مازال يعمل جاهدًا لحسم الصفقة الأهم في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، والتي تُوصف جماهيريًا وإعلاميًا بأنها "سوبر ستار" الفريق.

الزعيم حاول ضم ليونيل ميسي لكنه خسر السباق لصالح إنتر ميامي، وقد طرحت بعده العديد من الأسماء أبرزها محمد صلاح لكن الاتجاه كان لاثنين يتم مفاوضتهما حاليًا والمفاضلة بينهما.

الاسم الأول، كما أكد الميدان الرياضي، هو البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، وقد أشارت الصحيفة إلى أنه منح المفاوض الهلالي رد فعل إيجابي خلال جلستي مفاوضات عقدتا معه.

الاسم الثاني هو البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وأشار الميدان الرياضي إلى أن المفاوضات بينه وبين الهلال وصلت إلى مرحلة متقدمة، وكان خبير الانتقالات رودي جاليتي قد كشف صباح اليوم عن منح اللاعب لممثليه الضوء الأخضر للتفاوض مع الفريق السعودي بعدما أغلق الباب في وجه النصر.

الميدان الرياضي أوضح أن أحد اللاعبين سينضم للهلال بدعم من صندوق الاستثمارات السعودي، موضحًا أن اللاعب الأسرع في حسم المفاوضات مع الزعيم سيكون الأقرب لارتداء قميصه.