سواريز يدافع عن سيتيين وجريزمان ويؤكد: ننتظر سقوط ريال مدريد

تعرف على تصريحات سواريز عقب انتصار برشلونة على إسبانيول

دافع لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن المدرب كيكي سيتيين، وكذلك زميله أنطوان جريزمان مؤكدًا انتظاره تعثر ريال مدريد في المباريات المتبقية من الدوري الإسباني.

برشلونة انتصر بهدف نظيف سجله لويس سواريز ليصل للنقطة 76 بفارق نقطة واحدة + مباراة عن ريال مدريد.

وقال سواريز في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعلم صعوبة اللقاء نظرًا لموقف المنافس، كما لم نقدم الحدة التي ظهرت في مباراة الأخد الماضية ولكن الأهم حاليًا هو الخروج بالانتصار والنقاط الثلاثة".

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وتابع: "المباراة مختلفة عن سابقيها لأنّ إسبانيول لعب بخماسي في الخلف ولم يمنحنونا أي مساحة للحركة وكانوا جيدين في الشوط الأول لكننا استطعنا خلق الفرص في الشوط الثاني.".

سواريز أشار إلى أنّ المدرب هو صاحب القرار الأول في اختيار تشكيل الفريق وهو من يحدد من يلعب مؤكدًا: "ندعم كيكي سيتيين بكل ما لدينا، إنّه دائمًا يمتلك ثقتنا".

وحول أنطوان جريزمان، واصل: "إنّه يقدم مباريات رائعة ونحن دائمًا نسانده ونتمنى أن يكون في أفضل أحواله باستمرار لأجل مساعدة النادي".

وبالنسبة لتجاوز سجل لاديسلاو كوبالا وأن يصبح الهداف الثالث التاريخي لبرشلونة أشار إلى أنّه فخور بكتابة اسمه في سجلات تاريخ النادي الكتالوني.

واختتم: "هدفنا الفوز في المباريات المتبقية وانتظار سقوط ريال مدريد. نحن حاليًا لا نفكر سوى في أنفسنا".

جدير بالذكر أنّ سواريز أصبح يمتلك 195 هدفًا وتجاوز كوبالا في تاريخ النادي.