سواريز يحدد ثلاثة مهاجمين لخلافته في برشلونة

مهاجم الفريق الكتالوني أبدى إعجابه بهذا الثلاثي

كشف لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن المهاجمين المفضلين له في العالم، موضحاً الفارق بين فترته مع ليفربول والوقت الحالي.

وأشار المهاجم صاحب الـ 32 عاماً في تصريحات سابقة، أنه على إدارة برشلونة، البحث عن مهاجم شاب لخلافته في قيادة هجوم الفريق.

كلويفرت ينصح ثنائي برشلونة بالبحث عن فرصة جديدة

وقال سواريز في تصريحات صحفية: "هناك العديد من المهاجمين الجيدين، ولكن بالنسبة لي هناك بعض اللاعبين الذين أحب مشاهدتهم".

وواصل: "تامي إبراهام تحسن كثيراً وتطور بشكل واضح في إنهاء الهجمات، كما أنه يتحرك بشكل جيد بالرغم من صغر سنه، وأحب أيضاً متابعة ماكسي جوميز فهو لديه العديد من الخصائص، كما أن هناك أيضاً المهاجم لاوتارو مارتنيز".

وعند سؤاله إذا كان سيتعاقد مع لاوتارو إن كان مديراً رياضياً قال: "هذا يعتمد على الظروف وما يحتاجه النادي في ذلك الوقت، إنه هداف على مستوى رفيع ولكن في الوقت الحالي هو لاعب في صفوف إنتر".

وقال مهاجم أوروجواي، عند سؤاله إن كان يرى نفسه مدرباً في يوم من الأيام: "أن تكون مدرباً فهذا أمراً صعباً، الأمر يتطلب الكثير من العمل، انا لا أغلق الباب ولكني لست متحمساً".

وأتم تصريحاته متحدثاً عن فترته مع ليفربول وقال: "في ليفربول كنا فريقاً صغيراً وكان لدينا ميزانية أقل من الموجودة حالياً".