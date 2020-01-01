سواريز يبعث رسالة جديدة شديدة اللهجة لإدارة برشلونة

يبدو أن الصراع سيستمر..

يتواصل مسلسل لويس سواريز ورسائله إلى إدارة برشلونة، وهذه المرة بمنشور جديد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، يؤكد فيه أنه سيفعل ما يريد في النهاية.

وكان رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قد قرر الاستغناء عن خدمات الدولي الأوروجوياني وأبلغه بالفعل القرار في الأيام الماضية.

طريقة إبلاغ سواريز بالقرار لم تعجبه وأثارت ضجة كبيرة في الصحف، فعلى الأرجح سيتخلى النادي عنه مجانًا فقط في سبيل توفير راتبه الضخم.

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ليونيل ميسي، الصديق المقرب لسواريز، كان أحد الغاضبين من الطريقة التي سيرحل بها صديقه عن كامب نو، ما كان سببًا إضافيًا لطلبه مغادرة البرسا هذا الصيف، قبل تراجعه بالأمس.

ونشر سواريز صورة على إنستجرام كتب عليها "لن أتوقف عن الاستمتاع بشيء طالما أردته"، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتوقف عن العمل وإرادته من ستسود في النهاية.

الصحف الإيطالية أوردت أن صاحب الـ33 عامًا أقرب إلى الانتقال ليوفنتوس هذا الصيف، وأكدت أن ثمة اتفاق قد حدث بالفعل بين الطرفين بانتظار الإعلان الرسمي.

الجدير بالذكر أن سواريز هو ثالث أكثر الهدافين في تاريخ برشلونة، مما جعل الجماهير تطالب بأن يُعامل بطريقة أفضل من تلك الطريقة التي وجدها من كومان والإدارة للتخلص منه.