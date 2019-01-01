سواريز: فخور بأرقامي مع برشلونة وهذا ما أنتظره من الإدارة

السفاح يطمع في تخطي أساطير برشلونة

أعطى مهاجم برشلونة لويس سواريز تلميحات، لرغبته في البقاء مع النادي لفترة أطول بعد انتهاء عقده الحالي الممتد حتى منتصف 2021.

ورغم ما يُثار عن رغبة الإدارة في التعاقد مع رأس حربة يافع في فصل الصيف القادم، لتحمل أعباء الهجوم بعد تقدم السفاح في العمر، إلا أن الأخير بدا واثقًا أن الإدارة ستمنحه المكافأة التي يستحقها.

وقال في تصريحات حصرية لصحيفة "سبورت" الكاتالونية "بالطبع أنا سعيد للغاية مع النادي، دائمًا أسعى لتقديم أفضل ما لدي، وأعتقد أن لغة الأرقام تدعم كلامي، وأعتقد أننا عندما نبدأ مفاوضات تجديد العقد، سنصل إلى اتفاق جيد".

وانتقل صاحب الـ32 عامًا إلى قلعة "كامب نو" بعد مونديال البرازيل 2014، في صفقة ضخمة بلغت قرابة الـ70 مليون يورو –قبل تضخم أسعار اللاعبين-.

وخلال هذه الفترة، نجح في فرض نفسه كأسطورة ستبقى في أذهان المشجعين لسنوات، بتسجيل 190 هدفًا، ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط، لدخول المنصة الشرفية لأفضل ثلاثة هدافين في تاريخ البرسا.

ويحتاج أربعة أهداف لمعادلة ثالث أفضل هداف كوبالا (194 هدفًا)، ثم مواصلة الطريق للاقتراب من سيزار صاحب الـ232 هدفًا، والأول ميسي الذي سجل حتى الآن 618 هدفًا.

وعن هذه الإحصائية قال "هذا تحد كبير، أقول دائمًا يجب وضع الإنجازات الفردية جانبًا، لكن في هذه الحالة، عندما تكون على بعد أهداف قليلة لمعادلة أو التغلب على لاعب تاريخي مثل كوبالا ومن ثم الذهاب بعيدًا، فهذا يجعلك تشعر بالفخر".

واعترف باستحالة كسر رقم البرغوث، قائلاً "من الواضح أن المركز الثاني (في قائمة الهدافين التاريخيين) يعتبر التحدي الأصعب في المرحلة القادمة"، كونه على مسافة 40 هدفًا من سيزار.

وتابع في هذا الصدد "لكنه لن يغيب عن عيني، أنت تبحث دائمًا عن الأفضل، لكن هذا سيستغرق بعض الوقت، أما المركز الأول، فلا يمكن الاقتراب منه"، ثم ابتسم "لكن من المثير جدًا أن تكون قادرًا على كسر رقم سيزار".

وعن بطولة كأس السوبر الإسبانية التي سيخوضها الفريق بنسختها الجديدة في السعودية الشهر المُقبل، قال "هذه البطولة تجذبنا، وسنحاول القيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة للعب المباراة النهائية، ومؤكد سنقاتل على الكأس، ونحن نتطلع للفوز بأول لقب تمهيدًا للألقاب الأخرى".