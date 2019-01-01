سواريز عريس ليلة الأرقام السلبية لبرشلونة!

برشلونة يفشل في الفوز على ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

فشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز على مضيفه أولمبيك ليون في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ليكتفي بالتعادل السلبي قبل لقاء الإياب في ملعب كامب نو الشهر المقبل.

لم يظهر برشلونة أنيابه الهجومية الحقيقية، وذلك في ظل تواصل الأرقام السلبية لمهاجم منتخب أوروجواي والنادي الكتالوني لويس سواريز.

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حيث فشل سواريز في إحراز أو صناعة أي هدف خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا طوال 1.511 دقيقة، أي 25 ساعة وإحدى عشرة دقيقة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها برشلونة في هز الشباك خارج ملعبه في مباراتين متتاليتين في مختلف المسابقات منذ إبريل من عام 2017.

على الجانب الآخر، تعادل فريق أولمبيك ليون للمباراة السادسة له على التوالي في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم فريق رينجرز الأسكتلندي في موسم 2005-2006.