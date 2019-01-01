سواريز: برشلونة مطالب بالبحث عن مهاجم جديد

مهاجم البارسا يتحدث عن جريزمان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض لويس سواريز التعليق على أخبار اهتمام ناديه برشلونة بالتعاقد مع أنتوني جريزمان، لكن موضحًا في نفس الوقت أن الفريق مطالب بالبحث عن مهاجم خلال السنوات القادمة.

وارتبط جريزمان باللعب في كامب نو خلال الموسم الماضي لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة مفضلًا البقاء في مدريد، إلا أن الأمر اختلف هذا الموسم بعدما عبر اللاعب الفرنسي عن رغبته بالرحيل عن أتلتيكو مدريد.

وفيما تختلف التقارير المتابعة حول مصير اللاعب، إذ يربطه البعض باللعب للبارسا فيما يذهب البعض الآخر لربطه بباريس سان جيرمان، رفض سواريز التعليق على الأمر.

إذ قال "ما الذي يتوجب علي قوله، كما قلت في العام الماضي، أنه لاعب ذو جودة، لكنه لاعب أتلتيكو مدريد وأفضل ألا أعلق على الأمر".

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سواريز يرى في نفس الوقت أن البارسا مُطالب بالبحث عن مهاجم يُنافسه ثم يخلفه، إذ اقترب هو من عامه الـ33.

مضيفًا "لاعب البارسا يجب أن يكون مستعدًا للمنافسة، والنادي يجلب شريك يستطيع تعويضك في بعض الفترات. نحن جميعًا نريد مساعدة النادي. أنا لا أحدد من يضم ومن لا يضم".

"لقد تحملت المسؤولية الموسم الماضي، وأفترض أن النادي مطالب بضم لاعب شاب خلال السنوات القليلة القادمة، مهاجم رقم 9، ليس فقط ليُنافسني، بل أيضًا لمستقبل الفريق، لأنني أريد أيضًا ما هو خير لمستقبل الفريق. أنا في عامي الـ32 الآن وأقترب من الـ33".

يُذكر أن سواريز متواجد حاليًا في البرازيل حيث يُشارك مع منتخب بلاده أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا، وقد سجل أحد أهداف منتخب بلاده الأربعة ضد الإكوادور ويستعد حاليًا لمواجهة اليابان ثم تشيلي.