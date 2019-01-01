سواريز يطارد كوبالا في قائمة هدافي برشلونة

أرقام قياسية لسواريز مع برشلونة

يقترب لويس سواريز، مهاجم برشلونة، من تحطيم رقم أسطورة النادي الكتالوني لاديسلاو كوبالا ويصبح ثالث الهدافين التاريخين للبلوجرانا.

سواريز سجل هدفًا أمام ريال سوسيداد مساء أمس، السبت، إلا أنّ برشلونة خرج متعادلًا بهدفين لمثلهما.

ووصل سواريز إلى 189 هدفًا بقميص برشلونة في 266 مباراة فقط بمعدل 0.7 هدف في اللقاء الواحد كما تجاوز جوسيب ساميتيير في ترتيب الهدافين إذ أحرز الأخير 184 هدفًا.

ويطمح لويزيتو بتجاوز سجل كوبالا قبل نهاية الموسم الحالي، إذ يمتلك الأخير 194 هدفًا في مسيرته مع برشلونة بينما الهداف الثاني هو سيزار رودريجيز صاحب الـ 232 هدفًا ويأتي ميسي في الصدارة مسجلًا 617 هدفًا.

سواريز يمتلك 12 هدفًا خلال الموسم الجاري بواقع 9 في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا بتسجيله في لقاء إنتر وكذلك بوروسيا دورتموند.

وكان صاحب الـ 32 عامًا قد تحدث في وقت سابق عن تفهمه لبحث برشلونة عن مهاجم بديل ليكون خليفته في الموسم المقبل مرشحًا تيمو فيرنر وتامي أبراهام ولوتارو مارتينيز.