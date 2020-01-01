سواريز: برشلونة عاملني بشكل غريب وميسي تألم بسببي

رحيل الأوروجوياني إلى أتلتيكو محط الحديث بعد

عاد لويس سواريز، نجم الأوروجواي، للحديث مجدداً حول رحيله من برشلونة نحو أتلتيكو مدريد الصيف الجاري ومدى تأثير ذلك على زميله وصديقه ليونيل ميسي.

وقرر برشلونة إقصاء سواريز من الفريق الأول والتخلص منه ضمن حملته لتطوير صفوفه بعد الموسم السلبي الأخير، ورحل المهاجم لصفوف أتلتيكو مدريد.

وعلق سواريز للإعلام في بلاده بعد الانتصار على تشيلي في تصفيات المونديال: "لم تصيبني المفاجأة من كلمات ميسي عني لأنني أعرفه جيداً، أعرف الألم الذي شعر به مثلي".

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وأتبع: "شعر بأن تم ركلي خارج النادي بسبب القواعد، كان هناك طرقاً أخرى لفعل الأمر بشكل صحيح معي، كانت ست سنوات طويلة والأمر ضايقني، أرى ميسي كصديق وهو يعرف كيف عانينا".

وواصل لاعب أتلتيكو الجديد: "عائلتي أرادت رؤية سعادتي من جديد، هناك أشياء غريبة حدثت في برشلونة مثل بعثي للتدرب منفرداً لأنهم لا يضعوني في حسابات المباراة، تلك الأشياء شوهت شكلي وأثرت في".

وختم: "عائلتي تأثرت وشجعتني على أخذ الفرصة عندما أتى أتلتيكو، لم أتردد للحظة، يجب أن أتعود على عديد الأشياء، ولكن أنا سعيد في أتلتيكو مدريد".

وساهم الثنائي سواريز وميسي في تحقيق الأوروجواي والأرجنتين الانتصارات في الجولة الافتتاحية لتصفيات المونديال 2022 فجر الجمعة.