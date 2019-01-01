سواريز: برشلونة قد يتعاقد مع بديل لي

هل نرى مهاجم آخر يقود هجوم البلوجرانا؟

اعترف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أن فريقه مستقبلاً قد يتعاقد مع لاعب يحل محله، وأكد تقبله للفكرة نظراً لعامل السن.

ويعيش سواريز، 32 عاماً، حالياً عامه السادس في كتالونيا منذا انتقاله إلى صفوفه في 2014 قادماً من ليفربول.

فالفيردي يكتفي برد غامض على تصريحات راكيتيتش

وقال الأوروجوياني مع "أوفاسيون": "متلطبات اللعب في برشلونة رهيبة، كل ثلاثة أيام هناك امتحان، لا يوجد راحة، وإذا أخطأت لا يسامحك أحد".

وأضاف: "ليس سهلاً اللعب في نادي مثل برشلونة، يجب التأقلم وتفوز بمكانك، قضيت خمس سنوات هنا وأحترم الأمر لأن النادي تحت الضغط ويحاول الرد".

وواصل لويسيتو: "إذا تعاقد النادي مع رقم تسعة جديد سيكون الأمر واقعاً وليس غريباً، سيأتي وقت مع عمري لن أكون قادراً على اللعب على مستوى النادي".

واستطرد: "ولكن لطالما أنا قادر على اللعب أريد تقديم الإضافة،، أتمنى كذلك خوض كأس العالم، أنا مقتنع أنني سأكون حاضراً".

رئيس برشلونة يستبعد حدوث أزمة سياسية في ودية قرطاجنة

وتلعب الأوروجواي مباراتين وديتين الأيام المقبلة، الأولى مع المجر، ثم تقابل الجارة الأرجنتين.