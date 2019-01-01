زميله في أوروجواي: سواريز يريد الانتقال للدوري الأمريكي

نجم الأوروجواي يعيش عامه السادس في برشلونة

كشف نيكولاس لوديرو، زميل لويس سواريز في منتخب أوروجواي، عن رغبة مهاجم برشلونة في اللعب بالدوري الأمريكي.

لوديرو انتقل قبل أربع سنوات من بوكا جونيورز إلى سياتل في الدوري الأمريكي، ويرتبط بعلاقة صداقة مع سواريز.

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وقال لوديرو مع الموقع الرسمي للدور الأمريكي: "إذا أقنعت برشلونة، سواريز سيأتي إلى هنا، دائماً ما يسألني عن الكرة هنا".

وأضاف: "حلمه كان اللعب مع برشلونة، يلعب في مستوى يجعله مرتاحاً، آجلاً أم عاجلاً سيأتي لأمريكا، أتمنى ذلك، ولربما لسياتل معي، سيكون أمراً صعباً".

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وكشف مدير سياتل جارث لاجيرواي كيف ساعد سواريز في انتقال لوديرو إلى فريقه: "إنجليزية لوديرو لم تكن الأفضل، وعند الحديث على الهاتف لم يفهم الكثير من كلامي".

وواصل: "قال لي إن صديقه سيترجم له، وفوجئت بسواريز يتحدث معي، قال لي في 2016 إن بعد سبع سنوات يمكن أن يأتي هنا بعد نهاية عقده في برشلونة، ولكنه كان مزاحاً".

ويلعب سواريز عامه السادس حالياً مع برشلونة، وينتهي عقده الحالي مع ناديه في 2021.