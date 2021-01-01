سواريز: أشتاق لميسي، وبرشلونة مثل أتلتيكو مدريد

لويس سواريز يتحدث عن رحيله عن برشلونة وصعوبة اللعب للنادي الكتالوني واشتياقه لليونيل ميسي!

أكد لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد على اشتياقه للحديث اليومي مع ليونيل ميسي قائد برشلونة بعد رحيله عن البلوجرانا.

جاء هذا في حوار صحفي له مع "فرانس فوتبول"، أكد خلاله أن رحيله عن برشلونة لم يحزنه لكنه طريقة الرحيل نفسها هي التي كانت مزعجه.

وقال سواريز: "الخروج من برشلونة كان جيدًا بالنسبة لي بعد ما حدث في الموسم الأخير، الأمر الصعب كان إقناع أسرتي وأطفالي بهذا بعدما بقيت لست سنوات هناك وكونوا الكثير من الأصدقاء".

وأضاف: "أكثر ما أزعجني هو ما قيل عني من قبل إدارة النادي، قالوا إنني عجوز ولا أستطيع اللعب في أفضل المستويات، لم يكن من الممكن البقاء في مكان لا أشعر أن وجودي مرغوبًا فيه".

وأكمل: "أتقبل فكرة رحيلي عن برشلونة فالفريق في حاجة للكثير من التغييرات، ما يزعجني هي طريقة رحيلي، أعتقد أنني كنت أستحق المزيد من الاحترام في طريقة الرحيل، وفي النهاية أنا الذي قررت الانضمام لأتلتيكو مدريد حتى أظهر لهم ما الذي أستطيع القيام به".

وأردف: "أرقامي في برشلونة كانت دائمًا هي الأفضل بعد ليونيل ميسي، ولم أشعر بأي شكوك خلال وجودي هناك وكنت أسجل أكثر من 20 هدفًا في الموسم الواحد".

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وأكمل عن الفوارق بين برشلونة وأتلتيكو مدريد: "لا يوجد الكثير منها، التدريبات تكون لنفس المدة، أحيانًا هنا تكون أقصر، ربما الحدة تكون أعلى في أتلتيكو".

وتطرق للحديث عن أنطوان جريزمان وقال: "اللعب لبرشلونة ليس سهلًا أبدًا، هو يعلم حجم النادي الذي يلعب له ويدرك مدى التأثير الذي عليه أن يتركه، لقد أظهر في اللقاءات الأخيرة ما يمكنه القيام به".

وصرح متوجهًا بالحديث لليونيل ميسي وقال: "أنا أشتاق له، وللحديث اليومي معه حول كل شيء وليس كرة القدم فقط، الجميع يعرف علاقتي به، وعلاقة أسرتي بأسرته، لكننا استعدينا لمثل هذا اليوم".

وأنهى كلماته: "ميسي سيبقى ميسي، الأرقام تتحدث عنه سواء كان في عمر الـ 33 أو الـ 35، سيبقى اللاعب الأفضل في العالم، أتمنى أن يستمر في تقديم المتعة للجميع".

جدير بالذكر أن سواريز يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بالتساوي مع ليونيل ميسي برصيد 16 هدفًا لكلاهما.