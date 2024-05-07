"4 سنوات ملحمية" .. أحمد كعكي يفاجئ لؤي ناظر ويوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد

رسالة أحمد كعكي بعد إعلان الرحيل عن الاتحاد..

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وجّه أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد "غير الربحية"، رسالة إلى لؤي ناظر وجماهير النادي السعودي الكبير.

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كعكي ورئيس الاتحاد أنمار الحائلي، أعلنا الرحيل عن النادي رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع ترشح لؤي ناظر، لقيادة مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، في الانتخابات القادمة.

وأعلن كعكي في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، إعطاء كافة الأصوات التي يمتلكها في الجمعية العمومية للعميد الاتحادي، إلى ناظر، على غرار ما فعله الحائلي؛ متمنيًا له مزيدًا من النجاح والاستقرار.

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وعلى جانب آخر.. قال كعكي في رسالته إلى عشاق الاتحاد: "جماهير نادينا العظيم.. تشرّفت بخدمة هذا الكيان، قادمًا من مدرجه الكبير، والذي افتخر بأن أعود إليه مجدّدًا، بعد أكثر من عشر سنوات، خدمت فيها العميد من عدة مواقع".

وأضاف: "خلال عمل مجلس إدارتنا، لم نراهن على إمكانياتنا وتجربتنا وطموحنا وما قدّمناه من دعم؛ بل رهنا نجاحنا بعد الله، بموقف ووقفة جماهير الذهب خلف ناديها".

وشدد أحمد كعكي، على أن ما تحقق من نجاح، يُحسب للجماهير الاتحادية في المقام الأول، محملًا نفسه ومجلس إدارته، مسؤولية أي خطأ حدث، خلال السنوات الماضية.

وأكد كعكي في نهاية رسالته، على أن أعضاء مجلس الإدارة مع كافة الجماهير، أمضوا 4 سنواتٍ ملحمية بما تعنيه الكلمة من معنى؛ تتوّجت بعودة هذا الكيان العريق "بطلاً للدوري والسوبر"، بعد سنوات طويلة، ثم تحقيق مجد المشاركة في كأس العالم للأندية.

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