"سنكرر ما فعلناه بميسي".. نجم الهلال يقطع وعدًا لجماهير السعودية

"عشنا ذكريات جميلة في لوسيل"

قطع حسام تمبكتي، نجم الهلال ومنتخب السعودية، وعدًا لجماهير الأخضر، قبل ساعات من انطلاق كأس آسيا "قطر 2023".

وانتشر مقطع فيديو لتمبكتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو في أحد المولات التجارية، حيث التقى مشجعين للمنتخب السعودي، تحدثوا مع بشكل ودي عن كأس آسيا.

وظهر في الفيديو تمبكتي بجوار أحد المشجعين، الذي قال له: "حسان عيشتنا ذكريات جميلة هنا في لوسيل"، في إشارة إلى مباراة الأرجنتين بدور المجموعات في كأس العالم "قطر 2022"، التي فاز فيها الأخضر (2-1).

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ورد لاعب الهلال على المشجع، في المقطع المنتشر عبر موقع "X" (تويتر سابقًا): "إن شاء الله نكررها مرة أخرى ونعود باللقب".

وذكر المشجع السعودي، تمبكتي، بتدخله القوي على ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة، عندما حرمه من تسجيل هدف محقق في شباك السعودية، وهو ما جعل لاعب الهلال يبتسم خجلًا ويعد المشجع بتكرار الأمر.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا، عندما يواجه شقيقه العماني، الثلاثاء المقبل على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة التي تضم أيضًا كلًا من قيرغيزستان وتايلاند.