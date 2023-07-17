"سنقطع أصابعك إذا أتيت" .. أولتراس باريس سان جيرمان يهدد صفقة الفريق المحتملة!

تهديد صريح من أولتراس باريس سان جيرمان لأحد النجومين المرشحين للانضمام إلى الفريق..

يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صيفًا ساخنًا للغاية، بداية من أزمة كيليان مبابي، مرورًا بالصفقات الرائعة التي أبرمها الفريق، لكن يبدو أن الأمور تزداد سخونة.

باريس سان جيرمان حول أنظاره إلى الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي في محاولة لدعم خط الهجوم، ويبدو أن تلك الصفقة لا تلقى موافقة أولتراس النادي الفرنسي.

وقامت مجموعة من أولتراس باريس سان جيرمان بتوجيه رسالة واضحة إلى المهاجم الصربي من خارج ملعب "حديقة الأمراء"، انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حملوا لافتة كُتب عليها: "فلاهوفيتش، إذا أتيت، سوف نقطع أصابعك الثلاثة".

أكثر من مصدر، ومن بينها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكد أن تلك الرسالة تأتي بسبب إظهار فلاهوفيتش لأصابعه الثلاثة أثناء اللعب مع صربيا، وارتداء قميص يظهر السيادة الصربية على كوسوفو.

وبالعودة إلى الصفقة نفسها، فقد أكدت عدد من المصادر في فرنسا أنها متقدمة للغاية، حيث ادعت أن فلاهوفيتش قد توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية للعقد مع باريس سان جيرمان، ويتبقى فقط التوصل لاتفاق نهائي مع يوفنتوس.