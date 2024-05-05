"سنصل للنهائي الأوروبي" .. رئيس فرنسا يُشجع فريق آخر غير باريس سان جيرمان!

رئيس فرنسا يتمنى تأهل فريقه المفضل للنهائي الأوروبي!

كشف إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عن الفريق الذي يُشجعه، حيث أكد على قدرته للوصول إلى النهائي الأوروبي، وهو فريق غير باريس سان جيرمان كما يتوقع البعض.

وقال ماكرون خلال حديث مع صحيفة "La Provence" الفرنسية: "أولمبيك مارسيليا قدم مباراة جميلة أمام أتالانتا في الذهاب، وأعتقد أنه سيفوز في العودة بنتيجة 3-1".

جاءت تصريحات ماكرون بعد تعادل مارسيليا ضد أتالانتا بهدف لمثله في ملعب فيلودروم مساء يوم الخميس الماضي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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وستحدد مباراة العودة بين أتالانتا ومارسيليا في إيطاليا المتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، حيث سينتقل الفائز بأي نتيجة إلى النهائي في ظل عدم وجود قاعدة الأهداف خارج الأرض.

وكان الجميع يعتقد أن ماكرون يُشجع باريس سان جيرمان، بعدما أقنع نجمه كيليان مبابي أكثر من مرة بالعدول عن فكرة رحيله عنه، بالإضافة إلى علاقته القوية برئيسه ناصر الخليفي، ولكنه يُشجع مارسيليا ويدعمه بقوة.