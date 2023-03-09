"سنرى".. كيليان مبابي المُحبط يُثير قلق باريس سان جيرمان عن مستقبله

كيليان مبابي مُحبط وينتظر نهاية الموسم لتحديد مستقبله مع باريس سان جيرمان

وكأن جماهير باريس سان جيرمان لا ينقصها خسارة فريقها وتوديعه بطولة دوري أبطال أوروبا، حتى يُثير القائد والهداف التاريخي للفريق كيليان مبابي الجدل عن مستقبله مجددًا.

وخسر باريس بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، من مضيفه بايرن ميونخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما خسر ذهابًا بهدف في باريس؛ ليتأهل الفريق الألماني لربع النهائي ويودع باريس البطولة.

وتحدث مبابي عقب المباراة وقال: "محبطون. إلى متى؟ لا أعرف، أتحدث عن الموسم الحالي ولا أهتم بأي شيء آخر. خسرنا ضد فريق عظيم ولدينا بطولة الدوري التي نأمل الفوز بها".

وعلق كيليان عن مستقبله وقال: "أنا هادئ. الأهم الآن بالنسبة لي التتويج بالدوري وبعدها سنرى ما سيحدث".

وواصل "علينا المُضي قدمًا وتجاوز الهزيمة لنستمر في تحدياتنا. بنوا فريقًا للفوز بدوري الأبطال. هذا أقصى ما لدينا. سنتحدث مع بعضنا وسنعود للبطولة".

وتتداول الصحف تقارير عن أن عقد كيليان مع ناديه لن ينتهي في صيف 2025 كما أُعلن وقت جدد الصيف الماضي؛ فعقده حتى 2024 وبه بند للتمديد سنة إضافية ولا يُعرف حتى الآن هل سيفعلها اللاعب الفرنسي أم لا.