"سنحظى بالكثير من المتعة معًا" .. نيمار يسعد جماهير الهلال ويحسم مسألة عودته إلى سانتوس!

نيمار يشارك مع طفلته (مافي) احتفالات الهلال بحسم لقب دوري روشن..

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أعرب النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بفوز الزعيم بلقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

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وحضر نيمار، برفقة طفلته الصغيرة، احتفالات الهلال، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فيصل بن فهد الرياضية، بالفوز على الحزم بنتيجة (4-1)، في مباراة الجولة 31 من دوري روشن السعودي، ليحسم الزعيم لقب الدوري، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم الرياضي.

وقال نيمار، عبر تصريحات للمركز الإعلامي لدوري روشن السعودي، عبر منصة (إكس)، "أنا سعيد جدًا بالتأكيد، الفوز بالألقاب دائمًا شيء رائع، كنت أتمنى اللعب والتواجد على أرض الملعب، لكنني سعيد جدًا من أجل زملائي".

وأضاف "أنا بخير، أشعر بشعور جيد، لا أطيق الانتظار حتى أعود للعب، جماهير الهلال رائعة، مع الأسف لم أستطع منحهم الكثير من اللحظات السعيدة التي يستحقونها، لكن بالتأكيد سنحظى معًا بالكثير من المتعة خلال الموسم المقبل".

وخاض نيمار 5 مباريات فقط بقميص الهلال، هذا الموسم، حيث سجل هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، قبل أن يجري عملية الرباط الصليبي والغضروف، خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد إصابته القوية في مباراة منتخب البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومنح نيمار مؤشرًا حول بقائه مع الهلال، حتى نهاية عقده، مع انتهاء موسم 2024-2025، بعدما ترددت أنباء برازيلية حول نية الجناح البرازيلي في العودة إلى بلاده من بوابة فريقه السابق سانتوس، في العام المقبل.

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وتعاقد الهلال مع نيمار جونيور، في أغسطس الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد حتى يونيو 2025، في صفقة قُدرت بمبلغ 90 مليون يورو.

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