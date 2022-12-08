"سنحاول ضمه بالمجان".. الخليفي يعلن صفقة باريس من مانشستر يونايتد

اهتمام واضح من باريس بنجم مانشستر يونايتد

قال رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي إن فريقه قد يحاول التعاقد مع نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث ينتهي عقد جناح الشياطين الحمر بحلول صيف عام 2023، مما يجعله متاحًا بالمجان أمام الفريق الباريسي الذي قد يسعى لضمه وتدعيم الصفوف الهجومية.

وتحدث الخليفي عن إمكانية ضم راشفورد في مقابلته مع "سكاي"، حيث قال: إنه لاعب آخر مذهل ومجاني؟ للحصول على راشفورد مجانًا، فإن كل فريق سوف يلاحقه".

وواصل: "بالتأكيد، نحن لا نخفي الأمر. تحدثنا من قبل، لم تكن اللحظة مناسبة لكلا الجانبين، ربما في الصيف، لما لا؟ إذا كان مجانيًا بالطبع يمكننا التحدث إليه بشكل مباشر لكننا لن نتحدث معه الآن، دعه يركز على كأس العالم وبعد ذلك، في يناير، إذا كنا مهتمين فسنتحدث معه".

جدير بالذكر أن راشفورد يقدم حتى الآن عروضًا قوية للغاية مع المنتخب الإنجليزي، ويسعى لمواصلة المشوار في كأس العالم من خلال مواجهة فرنسا يوم السبت المقبل ضمن الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.