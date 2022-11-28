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إسبانيا vs ألمانيا

هناك سنة في جبهته وزوجته تدعى ليزا .. "ويكيبيديا" منقذ ألمانيا حديث العالم!

هيثم محمد
10:46 ص غرينتش+3 28‏/11‏/2022
Niclas Fullkrug Germany 2022
مهاجم بريمين دخل وقلب الموازين للمانشافت

أصبح مهاجم فيردر بريمين نيكلاس فولكروج حديث العالم أجمع عقب مشاركته الناجحة كبديل في قمة إسبانيا وألمانيا وتسجيله هدف التعادل للمانشافت.

البحث عن اللاعب المجهول نسبياً جعل البعض يذهب لموسوعة "ويكيبيديا" الشهيرة للتعرف أكثر على صاحب التسعة وعشرين عاماً، ليجدوا بعض المعلومات الغريبة بصفحته الإنجليزية!

وتحتوى الصفحة في جزء الحياة الشخصية على المعلومات التالية: كنيته "لوكي" والتي تعني الفراغ بسبب فقدانه لسنة أمامية، زوجته تدعى ليزا، يحب أغنية "Eye of the tiger"، وفي أحد المرات ذهب للمستشفى بسبب حادث في التدريبات مع ناديه دخلت فيه سنة زميله بجبهته.

ويعاني اللاعب من فقدانه لسنة أمامية منذ الولادة، وحاول علاجها بالتقويم بحسب "ماركا" ولكن العلاج لم ينجح، ليزداد الفراغ حجماً.

يذكر أن مهاجم بريمين خاض مباراته الدولية الأولى مع ألمانيا فقط ضد عمان قبل أيام من بداية المونديال، وسجل هدف اللقاء الوحيد.

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