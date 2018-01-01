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الدوري الأوروبي

سميث رو: لست نادماً على رفض برشلونة

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Getty Images
لاعب وسط أرسنال الشاب يعتقد أن النادي الإنجليزي هو الانسب له على حساب نظيره الكتالوني

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد إيميل سميث رو صانع ألعاب أرسنال الشاب، أنه لا يشعر بالندم على رفض نظيره الإسباني برشلونة.

سميث رو يعتبر من أبرز المواهب الواعدة في أرسنال، حيث ظهر بشكل أكبر من المدرب أوناي إيمري هذا الموسم.

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صاحب الـ18 عاماً تلقى عرضاً من برشلونة، لكنه قرر استكمال مسيرته مع المدفعجية، ليشق طريقة نحو الفريق الأول.

وقال الإنجليزي الشاب:"شاهدت برشلونة كثيراً وأعجبت بلاعبيه مثل تشافي، إنيستا وليونيل ميسي".

وأضاف:"عندما سمعت عن اهتمامهم بضمي كنت في غاية السعادة، ولكني أرى أرسنال هو النادي الأنسب لي".

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وأما عن اللعب لمنتخب إنجلترا الأول:"هذا هدفي الأول في الوقت الحالي، الاستدعاء الأول في غاية الأهمية وبعدها الأمور ستصبح أكثر سهولة".

يُذكر أن سميث رو سجل هدفين في الدوري الأوروبي وهدف آخر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع أرسنال هذا الموسم.

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