سموحة توصل إلى اتفاق مع الأهلي حول انتقال ناصر ماهر

وفقاً لرئيس النادي السكندري ناصر ماهر أصبح لاعباً في سموحة من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إلى أن فريقه توصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة، حول المفاوضات مع لاعب الفريق ناصر ماهر.

وقال فرج عامر في تصريحات صحفية: "توصلنا إلى اتفاق نهائي مع الأهلي، حول استعارة ناصر ماهر بداية من الموسم الجديد".

وواصل: "نجحنا في استعارة ناصر ماهر لمدة موسم واحد، ماهر أصبح لاعباً في صفوف سموحة الآن".

ولعب ناصر ماهر الموسم الماضي مع الأهلي، 33 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف، وصناعة ثلاثة آخرين.

ولعب صاحب الـ 22 عاماً، مع سموحة من قبل، في 37 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة أربعة أهداف، وانضم للأهلي في 2018.

جدير بالذكر أن ناصر ماهر، خرج من حساب الجهاز الفني للأهلي في الفترة الأخيرة، وابتعد عن مركز صانع الألعاب الذي شارك فيه وليد سليمان وصالح جمعة.