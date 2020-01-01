سمك القرش يقتل لاعب أمريكي في شواطئ أستراليا

حادث مأساوي للاعب كرة قدم أمريكي بعمر 21 عامًا

عثرت السلطات الأسترالية على جثمان اللاعب الأمريكي الشاب إيريك بيريجيتي مساء أمس، الخميس، بعد اختفائه يوم 2 يناير أثناء قضائه العطلة.

بيريجيتي هو لاعب أمريكي حقق بطولة دوري الجامعات في الولايات المتحدة ويمتلك 21 عامًا.

وذكرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية أنّ أحد السلطات كانت تبحث عن جثمان غواص يدعى جاري جوناثان وأثناء البحث وجدت ثلاثة أسماك قرش متجمعة حول جثة تبين أنها لشاب صغير وليست لجاري صاحب الـ 57 عامًا.

وبعد الفحص تبين أنها للاعب كرة قدم يُسمى بيريجيتي كان متواجدًا في غرب أستراليا لقضاء العطلة مع أصدقائه قبل أن يختفي منذ 5 أيام.

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وقررت السلطات غلق الشاطئ بعد الأحداث الدامية التي مرت به خلال الأيام الماضية.

ولا يعد هذا الحادث هو الأول من نوعه، إذ تعتبر هذه المنطقة مكان خطير بسبب انتشار أسماك القرش واقترابها من الشاطئ مما دفع السلطات لغلق أكثر من شاطئ هناك خلال الفترة الماضية.