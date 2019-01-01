سليماني يقترب من تأمين مستقبله في موناكو

مستوى مميز للجزائري في فرنسا

أوضحت تقارير إعلامية أن تألق المهاجم إسلام سليماني مع موناكو يقربه من حسم انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

سليماني يلعب على سبيل الإعارة مع موناكو منذ بداية الموسم، وذلك من صفوف ليستر سيتي الذي انضم له قبل ثلاثة مواسم مقابل قرابة 30 مليون يورو.

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وكشفت "سكاي" أن توهج سليماني مع فريق الإمارة وهزه الشباك خمس مرات وصناعته ستة أهداف منذ انطلاق الموسم شجع الفريق لضمه نهائياً.

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وأضاف التقرير أن موناكو يملك بنداً يتيح له ضم المهاجم الجزائري مقابل فقط 7.8 مليون جنيه استرليني بحسب الاتفاق بين الناديين.

ويمتد عقد سليماني مع ليستر حتى 2021، وسجل اللاعب فقط 13 هدفاً في 46 مباراة مع النادي الإنجليزي.