"سلوك عنصري لا يُطاق" .. رابطة الدوري الإسباني تندد بالهجوم على فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو

رابطة الدوري الإسباني تندد بالهجوم العنصري الذي تعرض له فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو.

قررت رابطة الدوري الإسباني رفع دعوى جديدة ضد الإهانات العنصرية التي يتلقاها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وهذه المرة بسبب ما حدث في مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن رابطة "لا ليجا" تقدمت بشكوى إلى محاكم التحقيق في برشلونة بشأن إهانات عنصرية تعرض لها فينيسيوس جونيور خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم 19 مارس.

وجاء في بيان رابطة الدوري الإسباني: "في ضوء الأحداث التي وقعت في مباراة برشلونة وريال مدريد، والتي لوحظ فيها مرة أخرى سلوك عنصري لا يطاق ضد فينيسيوس جونيور، رفعت لا ليجا شكوى بالإهانات العنصرية أمام محاكم التحقيق في برشلونة".

ويبدو أن مسلسل الإهانات العنصرية التي يتلقاها فينيسيوس جونيور في ملاعب الدوري الإسباني لن يتوقف، حيث أن هذه الشكوى الثمانية التي تقدمها رابطة الدوري الإسباني بخصوص إهانات عنصرية بحق اللاعب خلال الموسم الحالي.

وكان نادي ريال مايوركا قد اتخذ قرارًا قبل عدة أيام تجاه واحد من حملة التذاكر الموسمية في النادي بمنعه من دخول ملعب سون مويكس لمدة 3 سنوات بسبب هتافات عنصرية وجهها إلى فينيسيوس جونيور، والنيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال خلال مباراتي فريقه مع فريقيهما.